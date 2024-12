Kendrick Lamar, Benson Boone y Sabrina Carpenter en la lista global de canciones de Apple Music de 2024

“Not Like Us”, pero a la gente seguro le gusta: el éxito de Kendrick Lamar encabezó la lista global de canciones de Apple Music en 2024, mientras el gigante de streaming musical publicó el martes sus listas de fin de año y proporcionó a los oyentes datos sobre sus propias canciones más escuchadas.

“Not Like Us” es el primer tema de Lamar en llegar al número uno en la lista mundial de canciones de fin de año.

Le sigue en segundo lugar “Beautiful Things” de Benson Boone, en tercer lugar “Espresso” de Sabrina Carpenter, en cuarto lugar “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey y en quinto lugar “Cruel Summer” de Taylor Swift.

“Cruel Summer”, por supuesto, es un corte del séptimo álbum de estudio de Swift, “Lover”, lanzado en 2019. Tuvo un resurgimiento en el verano de 2023.

De las 100 canciones incluidas en la lista, 39 son de artistas que se identifican como mujeres, un récord por primera vez en los 7 años de historia de la lista mundial.

Y esto puede resultar una sorpresa: la canción revolucionaria del grupo de hip-hop japonés Creepy Nuts, "Bling-Bang-Bang-Born", encabezó las letras más leídas de Apple en 2024. Después de Creepy Nuts están "Not Like Us", "Espresso" y "Birds of a Feather" de Billie Eilish.

“Bling-Bang-Band-Born” también encabezó la lista Sing de Apple Music, que permite a los usuarios ver qué canciones cantaron más los fans. Claramente, la música japonesa está creciendo en popularidad internacional: en 2023, otro grupo japonés, YOASOBI, encabezó la lista Sing en su año inaugural, con “アイドル (Idol)”. Este año, “Idol” sigue dominando, alcanzando el número 2.

Una novedad en el conjunto de listas de fin de año de 2024 es la inclusión de una lista Shazam Global Radio Spins, que utiliza Shazam para descubrir qué canciones se están reproduciendo en las estaciones de radio de todo el mundo. "Houdini" de Dua Lipa encabeza esa lista, seguida de "Lose Control" de Teddy Swims y "Greedy" de Tate McRae.

El martes también estará disponible Replay, la alternativa de Apple a la lista de reproducción Wrapped de Spotify, que permite a los suscriptores de Apple Music interactuar con la música que fue más popular en el servicio de streaming este año. Los artistas también pueden compartir sus datos de fin de año mediante Apple Music for Artists.

En noviembre, Apple Music nombró a Eilish como su artista del año, luego de su notable éxito en 2024. Este año, Eilish se convirtió en la persona más joven en ganar dos premios de la Academia y lanzó su tercer álbum aclamado por la crítica, "Hit Me Hard and Soft", que ha figurado en siete nominaciones a los premios Grammy 2025. En los premios de este año, se llevó a casa dos nuevos trofeos con forma de gramófono, a pesar de no haber lanzado un nuevo álbum, ambos por "What Was I Made For?" de la exitosa película "Barbie".

“Siempre es especial cuando un artista joven puede conectar con tanta gente tan rápido”, dijo Rachel Newman, directora senior de Contenido y Editorial de Apple Music, en un comunicado. “Pero lo verdaderamente notable de verla evolucionar a lo largo de este último año no es solo que su voz y su arte hayan seguido resonando tan ampliamente. Es que ha florecido con tanta valentía y honestidad como lo ha hecho, en sus propios términos, a su manera”.