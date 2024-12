¿Quién fue Bob Bryar, el ex baterista de la banda de rock My Chemical Romance?

Robert Nathaniel Cory, conocido artísticamente como Bob Bryar, nació en Chicago, Illinois, el 31 de diciembre de 1979. Fue un músico que se destacó durante seis años como baterista de la banda de rock My Chemical Romance.

Estudió ingeniería de sonido en la universidad en Gainesville, Florida, y ejerció la profesión como técnico de sonido para varias bandas. También trabajó en Walt Disney como baterista para un espectáculo de La Sirenita.

En 2004, Bryar se unió a la banda para reemplazar a Matt Pelissier, llegando a trabajar en el aclamado álbum The Black Parade (2006), especialmente en las canciones "Welcome to the Black Parade" y "Famous Last Words", que lo consolidaron como baterista.

Bryar dejó la banda en 2010, antes del lanzamiento de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys. Desde entonces, se dedicó al sector inmobiliario y a la defensa de los derechos de los animales.

"Estaba obstruyendo el proceso creativo del nuevo álbum", dijo el productor Rob Cavallo sobre la salida de Bob Bryar del grupo. "Es una cosa triste, pero estaba lanzando agua sobre el fuego de la banda".

Por su parte, el guitarrista Frank Iero señaló que: "Había grandes razones por las que estuvimos juntos durante 5 años y no quieres olvidarlas, pero no se puede estar en una banda orientada al arte con alguien que no ama crear".

Según informan varios medios, el cuerpo Brayr fue encontrado por la policía el pasado 26 de noviembre en un avanzado estado de descomposición luego de ser visto con vida por última vez el 4 de noviembre.

La banda pidió paciencia y comprensión mientras procesan la noticia del fallecimiento de Bob, dijo su vocero a la revista musical estadounidense 'Rolling Stone'.