Encuentran en estado de descomposición cuerpo del ex baterista de My Chemical Romance, Bob Bryar

Bob Bryan, ex baterista de la banda de rock My Chemical Romance, murió a los 44 años en su casa de Tennesse.

Según informan varios medios, el cuerpo del músico fue encontrado por la policía en un avanzado estado de descomposición luego de ser visto con vida por última vez el pasado 4 de noviembre.

La causa de muerte está en investigación, pero las autoridades que haya sido de forma violenta. Sus pertenencias estaban intactas y sus dos perros fueron rescatados por el Departamento de Control Animal.

Fue el 26 de noviembre cuando la policía entraron a su casa y reportaron el fallecimiento de Bryar.

En 2004, Bryar se unió a la banda para reemplazar a Matt Pelissier, llegando a trabajar en el aclamado álbum The Black Parade (2006), especialmente en las canciones "Welcome to the Black Parade" y "Famous Last Words", que lo consolidaron como baterista.

Bryar dejó la banda en 2010, antes del lanzamiento de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys. Desde entonces, se dedicó al sector inmobiliario y a la defensa de los derechos de los animales.