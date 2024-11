Ricardo Arjona está de vuelta: estrena las tres primeras canciones de su próximo álbum

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona lanzó las tres primeras canciones de su próximo álbum, "Seco", que lo acerca a su mundo natural luego de un período de pausa por problemas de salud.

"Despacio que hay prisa", "Todo termina" y "Nirvana" son las tres canciones marcan el inicio de un proyecto que el propio artista describe como una exploración profundamente personal y honesta, con un estilo que trasciende convencionalismos.

En diciembre de 2023, el cantante guatemalteco anunció que detenía su gira "Blanco y Negro" tras sus dos conciertos en Santiago de Chile en ese mes.

Arjona explicó entonces que la pausa se debía a problemas de salud en la espalda que requerían una intervención quirúrgica.

Arjona también mencionó que no se sentía parte de la industria actual y que prefería no volver si no encontraba un motivo más grande.

Este viernes el anhelo de sus seguidores se hizo realidad al anunciarse de manera oficial su regreso a la música.

Video Ricardo Arjona - Despacio Que Hay Prisa (Video Oficial)



"Despacio que hay prisa" es un reggae que invita a encontrar belleza en la soledad y a disfrutar de los momentos a un ritmo pausado.

El video oficial complementa esta atmósfera con un enfoque festivo y colorido.

"Todo termina", escrita durante una recuperación hospitalaria, de casi siete minutos, es una carta reflexiva y cruda que Arjona dedica a sus hijos.

Su estructura única sin versos repetidos captura la esencia de la impermanencia.

"Nirvana": Con letras como “Deja en paz a la razón”, esta canción se adentra en una búsqueda interna, desafiando creencias y dejando espacio para la vulnerabilidad y el misterio.

Video Ricardo Arjona - Nirvana (Video Lyric)



El lanzamiento de los tres temas viene acompañado de un video musical dirigido por Marlon Villar, el cual será estrenado de manera simultánea.

Titulado como el primer sencillo, "Despacio que hay prisa", este video es un homenaje a la libertad, repleto de alegría, bailes, diversidad y colores vibrantes. Con la dirección de arte a cargo de Macarena Sharpe y vestuario diseñado por Mariana Ramírez, cada detalle visual refuerza el mensaje de autenticidad y celebración de las diferencias. Además, la producción estuvo liderada por Ricardo Torres, con la asistencia de un equipo talentoso, incluyendo a Marina Capra en dirección y Mickey Ryan en el reparto. Juntos crearon una pieza que encapsula el espíritu del álbum: una invitación a disfrutar el momento presente con intensidad y sin prisas.

"Seco", cuyo título alude al apodo de infancia del cantautor, se presenta como un regreso a sus raíces, tanto musicales como personales.

La portada del álbum, una fotografía en sepia de Arjona de niño junto a un arroyo simboliza esa conexión íntima con su historia.

"Para los que me quieren, siempre fui el Seco", comentó el artista en una publicación reciente.

El álbum completo, previsto para 2025, promete una narrativa introspectiva, abordando temas como el paso del tiempo, la vulnerabilidad y la resiliencia, con un estilo que combina lo poético y lo visceral.

LA REFLEXIÓN DE ARJONA

“El tiempo. Con sus argumentos, sus risas y sus despedidas, sus sorpresas y sus nostalgias. Con su ambición desmedida de avanzar. Me pone aquí, en el momento justo cuando escribo, viéndote venir futuro con la risa leve de los que saben esperar. Estoy tan ocupado acariciando el presente, que olvidé contarles que el 22 de noviembre, Seco entregará las tres primeras canciones de este viaje que me tiene en las nubes, enamorado de todo y con ganas de darle un buen beso en la boca al futuro”, expresó Arjona.

Con este lanzamiento, Ricardo Arjona reafirma su compromiso de ofrecer música que trascienda y conecte profundamente con su audiencia. Su regreso es sin duda uno de los más esperados en la industria de la música latina.