"No creo que me lo merezco": Ángela Aguilar tras recibir el premio de 'Mujer del Año'

A pesar de las críticas y las 500 mil firmas reunidas por sus detractores, Ángela Aguilar recibió el premio de 'Mujer del Año', de la revista Glamour.

Este miércoles, la artista apareció en la ceremonia de premiación para recoger el reconocimiento correspondiente a la categoría Música Regional Mexicana, aunque evitó desfilar por la alfombra roja.

"No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes, quiero que se sientan en control de su narrativa y de su persona y que apoyándonos juntas logramos algo mejor", expresó Aguilar como parte de su discurso.

"Gracias a ustedes yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más que, como decían muchas de mis colegas, no creo que me lo merezco pero trabajaré para hacerlo", finalizó.

La cantante estuvo acompañada por su esposo, Christian Nodal, quien la aplaudió orgulloso desde su asiento.