Willie González sobre Yailin: "Ella es una artista no importa lo que digan. Yo veo en ella que es una guerrera"

El veterano cantante de salsa Willie González defendió a Yailin La más viral de los ataques en redes sociales y confesó que la considera "una guerrera" por cómo ha superado las críticas.

"Muchos critican y le desean mal a esta niña @yailinlamasviralreal y no han notado que a pesar de tanta tormenta, ella ha seguido hacia delante", inició González en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el salsero admitió que la joven dominicana debe mejorar, como "lo hacemos todos los días los artistas".

"Muchas personas dicen que no tiene talento, que no canta, que no baila pero lo que todos ustedes no han notado es que hay un ángel de luz que la protege. No sean tan duros con ella", continuó.

"Ella es una artista no importa lo que digan. Yo veo en ella que es una guerrera. Le deseo muchas bendiciones en este duro camino de tanta envidia. Que Dios la proteja siempre", finalizó.

El cantautor puertorriqueño se presentará el próximo jueves 12 de diciembre en Jet Set Club en Santo Domingo, junto a Ala Jaza y bajo la producción de AJD Management.