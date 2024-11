Voces extranjeras mantienen interés en las canciones de dominicanos

Desde mitad del siglo XX, República Dominicana es cuna de grandes compositores que han paseado su talento por las voces de artistas extranjeros como Luis Miguel, Marc Anthony, Marco Antonio Muñiz, José Feliciano, Shakira, Alejandro Fernández, Emmanuel, Ana Belén, Dany Rivera, Gilberto Santa Rosa, Julio Iglesias, Thalía y numerosos salseros y, más reciente, urbanos.

Éxitos populares interpretados por voces extranjeras han salido de las mentes creativas de Juan Luis Guerra, Luis Kalaf, Rafael Solano, Mario de Jesús, Roy Tavaré, Manuel Jiménez, Fernando Arias, Alicia Baroni, Leonor Porcella de Brea, Mario Díaz, Armando Cabrera, Manny y Daniel Santacruz, Melymel, Palmer Hernández, El Cata, Olga Lara y muchos otros.

Recientemente, la artista mexicana Thalía incluyó una canción inédita, a ritmo de bachata, de la dominicana Olga Lara en su más novel producción discográfica. Se trata de “Nueva Navidad”, escrita por la cantautora local, y ocupa el primer sencillo del álbum “Navidad Melancólica”, de la mexicana.

El tema es una mezcla de nostalgia y calidez navideña, reflejando el estilo único y emotivo de la cantautora, poeta y psicóloga dominicana, quien ha expresado su gran alegría por la selección de su canción para este proyecto tan especial, que representa la oportunidad de expresar el amor por los seres queridos ausentes y la esperanza.

“Es un honor y una alegría que Thalía y su equipo hayan seleccionado mi tema para este álbum tan significativo”, señaló Lara.

Melymel

De los últimos tiempos, también la cantante y compositora dominicana Melymel ha trabajado con varios artistas internacionales, siendo la más reciente la artista brasileña Anitta.

“La mamá del rap”, como se le conoce a Melymel, es una de las compositoras del álbum de la brasileña “Used to Be” y “Funk Rave” junto a otros escritores.

Cantante y compositor Daniel Santacruz

Del presente siglo XXI, Daniel Santacruz se ha convertido en uno de los compositores más solicitados por los artistas. Sus creaciones han resonado en las voces de Shakira, Reik, Víctor Manuelle, Carlos Vives, entre otros.

“Me duele amarte”, grabado por el grupo mexicano Reik, es parte de su repertorio, al igual que otras canciones que le han dado voz otros dominicanos. En 2017 fue nominado a Latin Grammy por el tema “Deja vu”, compuesto por él y su hermano, el también artista, Manny Cruz.

“Deja Vu”, una bachata sensual interpretada por el dominicano Prince Royce y la colombiana Shakira, que cuenta con más de 667 millones de reproducciones solo en YouTube.

“El Negrito”, interpretada por Gente de Zona y Carlos Vives; “Sígueme”, de Carlos Rivera; “Déjame cambiarte la vida”, de Charlie Cruz; “Enamorado”, de Tito Rojas; “Cuando ya no me acuerde de ti”, de Víctor Manuelle, entre muchas otras canciones son de la autoría de Daniel Santacruz.

El Cata. Foto: Fuente externa

De las últimas décadas es “Loca”, que canta Shakira y es autoría de Eduard E. Bello Pou, conocido como El Cata.

Roy TavaréFoto: Twitter

Del siglo XXI, otro dominicano que ha puesto en voces de extranjeros exitosas canciones es Tavaré Isaac Cedeño Pascual, más conocido como Roy Tavaré. Él es el autor de temas que han sido popularizados por Shakira, Marcos Antonio Solís, Laura Gil, Julio Iglesias, Cristian Castro, entre otros.

Tavaré escribió “Se me va la voz”, convertida en un éxito mundial por Alejandro Fernández, la cual pertenece al álbum “Dos Mundos: Evolución”. También “Pégate” (Ricky Martin), “Quiero hacerte el amor” (Tito Rojas), “Siénteme a tu lado” (Alejandra Guzmán), y muchos éxitos más.

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra lanzará este jueves su nuevo EP "Radio Guira".

Juan Luis Guerra es uno de los artistas que no solo hace éxitos para sí mismo, sino también para los demás.

El maestro es el compositor de reconocidas canciones como “Hasta que me olvides”, interpretada por Luis Miguel, también para el “Sol de México” compuso “Yo te necesito”.

En la salsa

Los compositores dominicanos tienen una gran cuota de aporte a lo que ha sido el nacimiento, desarrollo y auge del movimiento salsero desde finales de los años 60 y principio de los 70 hasta nuestros días.

Éxitos como “Me mata la soledad” es un referente de Tito Rojas y fue escrita por el dominicano Henry García; “Aquel viejo motel”, cantada por David Pabón o “Devórame otra vez”, popularizada por Lalo Rodríguez, son de Palmer Hernández, lo mismo que “Antídoto y Veneno”, interpretado por Eddy Santiago. “He vuelto”, en voz de Willie González, la escribió Mario Díaz, quien también es autor de “No soy automático”, interpretada por Tommy Olivencia; “No me conoces”, uno de los grandes éxitos de Marc Anthony, es fruto de la inspiración de Fernando Arias.

Asimismo, “Trampolín” que popularizó el Gran Combo de Puerto Rico, la escribió el ya fallecido Johnny Ventura; “Esperándote”, que dio a conocer Tito Rojas, es autoría de Alicia Baroni; “Te propongo”, que se distingue en la voz de Gilberto Santa Rosa, es de la pluma de oro de Juan Luis Guerra.

Décadas antes fueron populares canciones dominicanas como "Por amor", escrita por Rafael Solano y que grabó el mexicano Marco Antonio Muñiz. O la de Armando Cabrera, "Tú me haces falta", en voz del puertorriqueño José Feliciano.

De la época de oro del bolero, el compositor dominicano Luis Kalaff ganó notoriedad por el tema "Aunque me cueste la vida", que fue un éxito internacional.