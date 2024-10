Luis Segura dice que "personas inescrupulosas" han cometido “irregularidades” con sus obras musicales

El legendario bachatero Luis Segura salió a defender sus composiciones en 60 años de carrera y denunció que “personas inescrupulosas” han cometido “irregularidades” con sus obras musicales.

“El Añoñaíto” dijo ser victima de un amigo (del que no mencionó nombre) que le cambió el nombre a sus canciones destacando el éxito “Pena por ti”.

“Estoy aquí defendiendo 60 años de carrera, el cual me he sentido mal porque hoy en día yo he visto en la tecnología que antes no lo sabía principalmente mi canción Pena por ti, la estaré defendiendo hasta la muerte; con amigo que venía aquí y me hacia creer que era amigo mío y era mi peor enemigo, me daba la mano con tanto cariño y yo creía en ese amigo que venía aquí a mi casa, él sabe quién es, él sabe lo que hacía”, dijo el artista en un audiovisual publicado en su cuenta de Instagram titulado “Rompo el silencio”.

Agregó: “Que mal me he sentido después que me he enterado de tantas cosas que hasta los títulos se le cambian a las canciones”.

Segura afirmó que dedicará los años que le queden a proteger la autoría de sus canciones.

"En esta etapa de mi vida, sin nunca haberme visto en un escándalo durante mis 60 años de carrera artística, hoy me he dado cuenta que durante mucho tiempo, personas inescrupulosas han cometido una serie de irregularidades con mis obras, afectado mi vida y la de mi familia. Esto no lo puedo permitir más y dedicaré los años que me queden a defender la autoría de mis obras y mi legado musical", escribió.

En ese sentido el artista y exalcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez salió en defensa del bachatero y le mostró su apoyo para proteger sus canciones.

“¡LUISITO, CUENTA CONMIGO! He visto con preocupación la denuncia de Luis Segura de posibles plagios a sus canciones. Sé de esas amarguras, he tenido que defender, más de una vez, la autoría de mis obras. Estoy para tí Luisito, como me necesites, sea como amigo, colega o abogado”, escribió Jiménez en X.

Luis Segura “El Añoñaito” de la bachata es denominado el "papá" del género dominicano.

En 2023 fue condecorado con el mayor galardón en el país, el “Gran Soberano 2021”, durante la ceremonia de Premios Soberano 2023, entregado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).