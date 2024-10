Mayelin Caro: el merengue la conquista y la saca del mundo de las finanzas

Mayelin Caro es la corista de Silvio Mora que busca su propio espacio en la industria musical. Aunque tiene un largo tiempo en la música, no es hasta ahora que lanzó su proyecto en solitario como merenguera.

Desde pequeña ella supo que quería hacer música, pero decidió pausar ese anhelo para enfocarse en su educación.

Con una inquietud por asegurar su futuro, optó por estudiar finanzas y trabajó durante cuatro años en una institución pública.

Su preparación incluyó un máster en Gestión Financiera, lo que le ha permitido combinar su carrera artística con una base académica.

Mayelin estudió Contabilidad en la Universidad del Caribe (Unicaribe) y luego realizó un máster Gestión financiera en universidad Apec esos estudios lo costeó de la música, pues a la par que se preparaba académicamente, trabajaba en la banda del Teatro la Fiesta del Hotel, donde conoció a Silvio Mora y más tarde pasó a formar parte de su banda.

“Yo visualizaba mi futuro y decía, cuando sea mayor, ¿qué voy a hacer? Entonces decidí estudiar porque siempre supe que la educación sería una plataforma de la que podría subsistir”, manifestó la merenguera en visita a LISTÍN DIARIO.

A pesar de tener unas dos décadas en la industria, Mayelin está abriéndose camino con su carrera como solista y a la par sigue formando parte de la orquesta de Mora, quien le ha dado su apoyo en esta nueva etapa.

El respaldo del veterano artista ha sido clave para Mayelin, quien contó que desde el principio, él ha sido un mentor y un impulsor de su carrera: “El único que ha decidido decir ‘bueno, Mayelin yo apuesto a ti’ es Silvio Mora como un visionario porque él sabe desde donde venimos”.

Video VOLARÉ- MAYELIN CARO - VIDEO OFICIAL



La intérprete ha elegido el merengue, ritmo con el que se identifica desde siempre y al que ha apostado en su carrera como solista, al igual que lo viene haciendo desde hace 20 años en su paso como corista.

Sobre su proyecto

Para Mayelin, el merengue es un símbolo de la identidad dominicana, y aunque el camino no es fácil, está decidida a seguir adelante con su proyecto, convencida de que siempre habrá espacio para este género en el gusto del público.

Actualmente, promociona una versión en merengue del éxito italiano “Volaré”, de Domenico Modugno.

El tema ha tenido buena acogida por el público: “La gente le está apoyando. Estoy recibiendo videos de madres con sus niñas cantando Volaré, una canción limpia, con palabras, letras muy bonitas y muy contagiosas”.

Otro cover que lanzó y sigue promocionando es el del tema de la colombiana “Mi ex tenía razón.

El lanzamiento de Mayelin incluye temas inéditos, como su composición “De qué me sirvió amarte”, un merengue romántico que ya está disponible en plataformas digitales.

Aunque su enfoque principal es el merengue, no descarta explorar otras fusiones y adaptaciones que se conectan con el público moderno, siempre sin perder la esencia de su estilo. A base de sacrificios y esfuerzo ha costeado su proyecto, pero no se arrepiente porque es un sueño que ha tenido desde niña.

“Yo he venido desde niña luchando por este sueño y es donde yo me siento plena porque puedo decírtelo ahora que sí me preparé, estuve en una oficina, pero me he dado cuenta de que donde yo soy feliz, donde yo puedo desconectarme y puedo sentir paz es cuando yo estoy en un escenario es algo que me satisface y me llena”, expresó con entusiasmo.

Oriunda de Haina, San Cristóbal, Mayelin compartió que su familia ha sido un apoyo constante para su carrera musical. Vive en Santo Domingo junto a su esposo e hijas, quienes la apoyan en su carrera artística y a pesar de los desafíos, ha encontrado un equilibrio entre su vida personal y su pasión por la música.

“Mis hijas siempre me han apoyado. Ellas ven que se puede hacer música sin necesidad de encasillarse en un solo camino”, comentó la cantante.