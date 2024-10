Miembros de One Direction reaccionan a la muerte de Liam Payne

Los cuatro excompañeros de la banda One Direction de Liam Payne, fue encontrado muerto tras caerse de un tercer piso, emitieron un comunicado conjunto en el que decían que estaban "completamente devastados".

“Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre”, decía la carta, firmada por Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. “Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir”.

"Por ahora, vamos a tomarnos un tiempo para llorar y procesar la perdida de nuestro hermano, al que quisimos profundamente", han expresado. Una frase cargada de emoción que ha removido a todos sus seguidores que no han tardado en comentar la publicación. "Las memorias que compartimos con él serán atesoradas para siempre", continúan antes de dedicar un mensaje de fuerza y cariño a su familia.

"Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y las fans que lo quisieron junto con nosotros. Lo vamos a echar mucho de menos. Te queremos, Liam", han finalizado. De esta manera, sus cuatro compañeros, aquellos con los que construyó uno de los grupos más icónicos y con los que marcó a varias generaciones, han dado su último adiós a su compañero, amigo y hermano.

Las circunstancias que rodearon la muerte del ex cantante de One Direction Liam Payne eran sospechosas y posiblemente involucraron drogas, aunque no había señales de que una tercera persona estuviera involucrada, dijeron los jueves fiscales argentinos.

Payne, de 31 años, quien murió el miércoles, saltó a la fama cuando era adolescente y tuvo que lidiar con las presiones del estrellato mundial.

Mientras la noticia se extendía por todo el mundo, los fans y los medios de comunicación acudieron en masa al Hotel Casa Sur, en el elegante barrio de Palermo de la capital argentina, donde Payne fue encontrado muerto tras caerse de su habitación en el tercer piso.

La policía de Buenos Aires dijo que encontró la habitación de hotel de Payne “completamente desordenada” con objetos y muebles rotos. Encontraron paquetes de clonazepam, un depresor del sistema nervioso central, suplementos energéticos y medicamentos de venta libre esparcidos entre sus pertenencias. El fiscal argentino dijo que también parecía haber alcohol y narcóticos en la habitación.

Los equipos forenses informaron que una botella de whisky, un encendedor y un teléfono celular fueron recuperados del patio interno del edificio donde se encontró el cuerpo de Payne.

El fiscal indicó que la autopsia reveló una hemorragia interna y 25 lesiones traumáticas en el cráneo, extremidades y abdomen, compatibles con una caída. Agregó que esas lesiones por sí solas fueron suficientes para causarle la muerte.

No había señales de que un tercero estuviera involucrado, dijo el fiscal, pero describió el caso de Payne como "sospechoso", citando el aparente consumo de alcohol y drogas por parte de la estrella.

La falta de lesiones defensivas en las manos de Payne indicaba que podría haber caído en un estado de inconsciencia, dijo el fiscal, lo que contribuía a la posibilidad de que Payne "estuviese pasando por algún tipo de episodio de abuso de sustancias" en ese momento. Todos los indicios indicaban que Payne estaba solo en el momento de su muerte, añadió el fiscal.

Los resultados de las pruebas toxicológicas solicitadas están pendientes y podrían tardar semanas en hacerse públicos.

Los médicos forenses determinaron que la causa de su muerte fue un “traumatismo múltiple” y “hemorragia interna y externa”. Las autoridades dijeron que tomaron declaraciones a tres empleados del hotel y a dos mujeres que habían visitado a Payne en su habitación horas antes en un intento de reconstruir los últimos momentos de Payne.

Las dos mujeres ya habían abandonado el hotel en el momento del incidente, afirmó la fiscalía.

Fans incondicionales, tanto extranjeros como locales, se hicieron presentes en masa para llorar, cantar y rendir homenaje al hotel donde murió Payne. Un devoto con inclinaciones musicales comenzó a cantar éxitos de One Direction, improvisando con su guitarra mientras otros cantaban y filmaban con sus teléfonos.

Varias chicas con las mejillas bañadas en lágrimas se detuvieron para sentarse en un silencio casi de trance ante un monumento improvisado con velas y flores de colores que se derramaba prolíficamente en la calle acordonada frente al hotel. Algunos fanáticos pegaron retratos de Payne y notas escritas a mano con lemas tristes como “Siempre en mi corazón” en el tronco de un árbol.

En el Obelisco central de la ciudad, a unos kilómetros de distancia, la habitual mezcla de vendedores de comida, turistas y personas sin hogar del jueves por la tarde dio paso a una reunión de fans, en su mayoría jóvenes, unidas en el dolor.

“Es muy doloroso que se haya ido tan inesperadamente”, dijo Melissa Acuña, de 15 años, durante la vigilia. “Obviamente vine aquí para honrarlo, porque sería una manera fea de que se fuera si no lo hiciéramos”.

El miércoles, la policía dijo que Payne “había saltado desde el balcón de su habitación”, sin dar más detalles sobre cómo llegaron a esa conclusión o si el salto fue intencional. La policía dijo que se habían apresurado a llegar al hotel en respuesta a una llamada de emergencia poco después de las 5 pm hora local que advertía sobre un huésped ebrio que actuaba de manera errática.

En una grabación de una llamada al 911 obtenida por The Associated Press se puede escuchar a un gerente de hotel diciendo que el hotel tiene “un huésped que está abrumado por las drogas y el alcohol… Está destruyendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que envíen a alguien, por favor”.

Los homenajes continuaron llegando el jueves de parte de figuras de la industria pop y colegas músicos.

Payne era conocido como el despeinado y sensato miembro del quinteto que pasó de ser un programa de talentos de televisión a un fenómeno pop con un gran número de seguidores internacionales. En los últimos años, había reconocido que luchaba contra el alcoholismo y dijo en un video de YouTube publicado en julio de 2023 que había estado sobrio durante seis meses después de recibir tratamiento.

“Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”, dijo su familia en un comunicado a través del representante de Payne. “Nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este momento terrible”.

El guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, que actuó con One Direction en 2014, dijo que estaba “conmocionado y entristecido”. Los Backstreet Boys dijeron en una publicación en las redes sociales que sus corazones están con los “Directioners de todo el mundo”.

En entrevistas anteriores, Payne aludió a las duras consecuencias de crecer en el contexto surrealista de la industria del entretenimiento.

"No creo que se pueda lidiar con eso. Es una locura para nosotros ver que la gente se pone en ese estado mental sobre nosotros y lo que hacemos", le dijo a la AP en 2013, contando una experiencia en la que un fanático quedó en estado de shock al conocerlo.

One Direction anunció una “pausa” indefinida en 2016, y Payne, como cada uno de sus antiguos compañeros de banda, siguió una carrera en solitario, orientándose hacia la EDM y el hip-hop.

Mientras que el exmiembro de la banda Styles se convirtió en una gran estrella solista, los demás tuvieron un éxito más modesto. El sencillo de 2017 de Payne, "Strip That Down", con Quavo, llegó al Top 10 de Billboard y se mantuvo en las listas durante varios meses. Lanzó un álbum "LP1" en 2019, y su último lanzamiento, un sencillo llamado "Teardrops", se lanzó en marzo.

En 2020, para conmemorar el décimo aniversario de One Direction, Payne compartió una captura de pantalla de un mensaje de texto que le envió a su padre el día que se unió al grupo, que decía: "Estoy en una boyband".

“Vaya viaje… No tenía idea de lo que nos esperaba cuando le envié este mensaje a mi papá hace años, en el momento exacto en que se formó la banda”, escribió.