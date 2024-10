Héctor Acosta "El Torito" sigue libre de cáncer: "Para honra de mi Dios todo salió perfecto"

Héctor Acosta "El Torito" está de fiesta. Quizás la más importante en su vida: la celebración por su salud. El cantante se volvió a declarar libre de cáncer.

"Para honra de mi Dios todo salió perfecto", afirmó el intérprete de bachata y merengue luego de realizarse unos estudios en Miami para conocer su estado como parte del seguimiento a la enfermedad que le afectó.

"El doctor que me tenía que dar todos los detalles entró aplaudiendo a la salita donde yo estaba, él estaba feliz, una cosa maravillosa", expresó este miércoles a través de la línea telefónica en declaraciones al progrfama televisivo "El Show del Mediodía" (Color Visión).

El estudio se realizó en "todos los órganos del cuerpo, todas las células, te lo ven todo, y gracias a Dios todo está perfecto", sostuvo.

El artista regresará al médico a una revisión en enero próximo, porque es cada tres, pero "después no tengo que volver, al menos que no exista algo sobrenatural, algo extraordinario, pero gracias a Dios me siento bien".

Luego añadió: "Ahora lo que tengo que es enfocarme en recuperar lo que la hidratación de mi garganta porque en esos procesos se lacera mucho el salivar y uno siente que la garganta está seca todo el tiempo".

"El Torito" dijo que "El Show del Mediodía" que "el propósito que Dios tiene conmigo es porque es algo grande va a hacer conmigo".

UN CONCIERTO POSPUESTO

En septiembre pasado, el artista y senador por la provincia Monseñor Nouel anunció la posposición de su concierto “Gracias Dominicanos”, por recomendación medica.

“Debido a nuestro proceso de salud hemos decidido darnos un tiempo más para poder estar en los escenarios por recomendación de nuestros médicos”, informó el artista sobre el concierto que pretendía celebrar su vida y agradecer a los dominicanos tras haber librado el cáncer.

El evento se iba a realizar 28 de septiembre en el Parque Central de Santiago, pero por las recomendaciones médicas, la nueva fecha se anunciará más adelante.

“Solo son precauciones médicas, nuestra salud está en progreso positivo gracias a nuestro dios. La nueva fecha se anunciara con tiempo para todo el pueblo dominicano. Agradezco la solidaridad y el apoyo brindado durante toda mi carrera”.

Acosta padecía cáncer de nasofaringe, en el lado derecho de su cuello, categoría 3, de lo que fue tratado en el Hospital Baptist en la ciudad de Miami y hace tres meses anunció que estaba libre de la enfermedad.