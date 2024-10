Los 30 años de Sebastián Yatra, de conquistar los Óscar a la introspección espiritual

Sebastián Yatra cumple 30 años y lo hace como uno de los artistas latinos del momento. Uno, que entre otros logros, puede presumir de ser “el primer artista en cantar en español en los Óscar su canción original”.

Y, también, alguien cuya mezcla de música latina y cariz espiritual le ha dado un sello de identidad. Pero, además, alguien cuya vida tanto personal como musical despierta el interés de sus casi 30 millones de seguidores en Instagram.

Vocación clara y temprana

Mucho antes de tener el apellido artístico “Yatra”, Sebastián Obando Giraldo nació en Medellín el 15 de octubre de 1994; hijo de Aníbal y María Adelaida, es el menor de tres hermanos, todos varones.

En 2022, obtuvo el pasaporte español por sus antepasados de origen sefardí: “Es increíble llegar a un país como este y que se sienta como una segunda casa”, dijo a El Mundo. Sin embargo, no siempre ha vivido en Madrid, España.

Y es que, a los 5 años, su familia se trasladó a Miami, Estados Unidos. A pesar de sus recuerdos agradables sobre Colombia, él comprendía ya entonces el porqué de esta migración: “recuerdo la inseguridad y la incertidumbre causadas por el narcotráfico, la guerrilla, los secuestros…”, explicó a Vanity Fair.

Allí, la temprana vocación de Sebastián con la música se materializó mientras compatibilizaba los estudios académicos con los musicales. Porque él tenía muy claro lo que quería y en 2006, con tan solo 12 años empezó a componer sus primeras canciones: “tenía claro que quería ser cantante”, dijo.

Ya convertido en todo un artista, a ese primer trabajo le han seguido otros dos discos, ‘Fantasía’ (2019) y ‘Dharma’ (2022). Este último le valió su primer Grammy Latino y, además, su consolidación como artista internacional.

Música muy espiritual

Para Sebastián Yatra “es bonito vivir las cosas sin exponerlas, pero tampoco escondiéndolas”. O eso afirmó a Vanity Fair en una época en la que internet estaba obsesionado con la relación que el joven mantenía con la artista Aitana.

Y es que, a pesar de que no busque exponer ni esconder, la vida amorosa del cantante ha sido objeto de interés desde sus inicios. Su relación más conocida fue la que mantuvo con la argentina Tini Stoessel, que según los rumores empezó en 2018 pero se oficializó en 2019, aunque durante la pandemia en 2020 rompieron debido a la distancia.

Después, efectivamente, vino la española Aitana. A pesar de que se habían conocido en 2018 mientras ella concursaba en “Operación Triunfo 2017”, y de algunas colaboraciones, fue en 2023 cuando su relación se hizo oficial. Cortaron a finales de ese mismo año, volvieron en 2024… Pero en agosto llegó la que parece ser la ruptura definitiva.

Danna Paola, la modelo estadounidense Celeste Bright, la actriz Clara Galle, la influencer Cindy Prado, Ester Expósito, la hija de Julio Iglesias con Miranda Rijnsburger (Cristina Iglesias), son algunos de los nombres con los que se ha relacionado al colombiano, la mayoría sin confirmación alguna.

De hecho, poco después de romper con Aitana, todo apuntaba a una relación con Bu Cuarón, hija del director Alfonso Cuarón y cantante con una carrera que apenas comienza con el EP ‘Drop by when you drop dead’ lanzado este mismo año.

Sin embargo, lo suyo con Yatra no debió cuajar del todo. Porque todo apunta a que el corazón del de Medellín está ligado ahora al de la española Daniela Blasco, bailarina y cantante conocida sobre todo en Instagram y Tiktok.

A pesar de ello, para muchos de sus seguidores es evidente que lo de Aitana sigue siendo reciente, pues en su último sencillo, ‘Los domingos’, que lanzó en agosto, sus fans creían ver indirectas y nostalgia relacionadas con la española.

Sin embargo, Yatra, lejos de los rumores, disfruta en redes sociales de su 30 cumpleaños. Y, mientras tanto, sigue centrado en hacer nueva música, en la que “va a estar esa sensación de experiencia celestial”, según dijo a Los 40 y señaló que una canción en concreto “llevará un mensaje (espiritual) muy potente”.