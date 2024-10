A Saúl Bonilla le llevó siete meses darle respuesta positiva a Noel Schajris

Privilegiado de crecer rodeado de grandes estrellas de la música, como Juan Luis Guerra, Pavel Núñez y Frank Ceara, que facilitaron su preparación para convertirse en cantautor, Saúl Bonilla celebra su firma con el artista argentino Noel Schajris, de la agrupación mexicana Sin Bandera.

En una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO, el joven de 29 años contó que a pesar de su emoción por unirse a la compañía de Schajris, con quien tenía varios años de amistad, no dudó en estudiar por completo el contrato durante medio año.

Junto a sus abogados, Bonilla estuvo analizando con calma cada página y pidiendo correcciones para aclarar las líneas que pudieran dificultar la lectura del documento.

“Yo duré siete u ocho meses leyendo el contrato, con abogado”, reveló Bonilla en la entrevista.

“Ahí tengo que mencionar a Kelvin Mejía que fue parte esencial de esto, Miguel Sandoval, Julio Samuel… en ese tiempo estuvimos leyendo, preguntando y modificando porque está como entre líneas”, continuó.

Después de mostrar interés por aprender a tocar una guitarra que era de su padre, dedicar canciones para enamorar a una compañera del colegio y pasar por el Conservatorio de Música, Bonilla recibió su primera propuesta para expandir su talento, aunque hacía lanzamientos de manera intermitente desde hace ocho años e inició a tener breves apariciones en establecimientos privados tras la pandemia.

“A Noel lo conozco desde el 2015, llevamos una amistad desde el 2015 hasta la fecha y lo del contrato surgió hace como un año aproximadamente, ellos (Sin Bandera) cada vez que vienen al país de gira y eso nos juntamos, cenamos juntos y hacemos chercha”, señaló Bonilla.

Fue en mayo de 2023, para el último concierto de Sin Bandera y Reik en el Palacio de los Deportes, en Santo Domingo, cuando Noel Schajris se reunió con el cantante dominicano y le preguntó sobre el rumbo de su carrera musical.

“Ahí yo le enseñé algo que iba a salir el mes siguiente y a él le gustó muchísimo y ahí fue que comenzó”, narró.

Su álbum debut está contemplado salir al mercado para el año 2025 con trece u once canciones de su autoría.

Video Saúl Bonilla - Ética de amigos . Audio.



Actualmente Bonilla también forma parte del ministerio de alabanza y adoración, dirigido por Juan Luis Guerra, de la Iglesia Más Que Vencedores, a la que atribuye su crecimiento por el coro góspel, las creaciones inéditas y los impecables arreglos del legendario músico, que lo hacen sentir en una universidad.

“A Juan Luis tengo 14 años conociéndolo, desde que lo conocí me ha presentado los artistas que lo han influenciado, que también me han influenciado a mí, me motivaba a aprender canciones de ellos, nos dejaba como una especie de tarea”, detalló.

Asimismo, conoció a Frank Ceara en la iglesia y mencionó a Allan Leschhorn (ingeniero de sonido de Juan Luis Guerra, Jesse y Joy, Ricky Martin y Luis Fonsi) como una de las personas que lo ayudaba a la hora de estrenar un tema musical.