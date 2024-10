Adiós a Raffy Matías: se apaga "la voz más dulce del merengue"

Luego de un tiempo con problemas de salud, la voz del cantante Raffy Matías se apagó este miércoles, dejando un legado romántico en el merengue.

El intérprete de éxitos como “Quiero saber de ti” y “Amor Ayúdame” falleció un centro de médico de La Vega, a los 55 años.

Matías, quien padeció durante varios años diversas enfermedades relacionadas con el estómago, garganta y piel, perdiendo aproximadamente de 90 a 100 libras en los últimos años, le fue extirpado parte de su estómago.

En los últimos meses su salud se agravó y acudió al presidente Luis Abinader para pedirle una pensión a través del Ministerio de Cultura.

El artista, apodado “la voz más dulce del merengue”, nació el 26 de septiembre de 1969 en la ciudad de Jarabacoa, provincia de La Vega, y desde muy pequeño mostró su interés en la música.

Su repertorio tiene los éxitos: “Quiero saber de ti”, “Ahora que te vas”, “Amor ayudame”, “Una hoja en blanco”, “Yo quiero amarte una vez mas”, “Yo no soy fácil”, “Beso tras beso”, “Ámame”, “Déjala”, “Acúsame”, entre otros.

No solo interpretó merengue, sino que incursionó en la balada y también probó suerte como actor.

“Inicié mi carrera cantando baladas, y todavía las canto, además de que he hecho otras cosas como la actuación, en la que he incursionado un poco, así que no me catalogo solo como merenguero”, dijo Raffy a este diario en 2010.

En 1999 el artista ganó el Premio Cassandra, como Revelación del año. Un año después fue nominado como Orquesta del año, en el 2001 con Amor ayúdame, como Merengue del año, en el 2002 con Pero Madre, como Merengue del año.

Raffy Matías conquistó los corazones de miles de seguidores alrededor del mundo a través de su música, sobre todo a raíz de la pegada del merengue "Quiero saber de ti".

Su dedicación a la música y su conexión con el público lo convirtieron en una figura destacada en el panorama musical.