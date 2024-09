Es de 1998, pero Joe Veras tiene la otra bachata del año: "Porque te quiero y no te puedo tener, ay Dios"

Es de 1998, pero en 2024 es una de las bachatas tradicionales más escuchadas por el público. La canta Joe Veras. Se titula "Quiéreme".

El tema es parte de los Tiktok de amargue de las últimas semanas en República Dominicana, donde "El Maestro" da sus clases de puro sentimiento que caracteriza a la bachata.

"Me estoy secando de tanto padecer porque te quiero y no te puedo tener; vivo llorando de angustia y de dolor porque en tu casa no aceptan nuestro amor. Ay Dios, ay Dios", reza la primera estrofa.

En otra el autor escribe: "Tus padres dicen que yo no soy el hombre que puedo darte todo lo que me pidas, solo saben que soy un hombre pobre, pero no saben que por ti doy la vida. Ay Dios, ay Dios".

La bachata fue grabada hace 26 años en el álbum "Acéptame como soy", que también incluye los temas "Cambia de vida", "Me está faltando tu amor", "Mi tierra", " Porque será".

Por igual figuran los títulos "Siempre dicen", "Acéptame como soy", "El manique", "Mi merenque" y "Dime que sí".

Video #JoeVeras#ElHombreDeTuVida #Bachata #Quiereme. En vivo



En los comentarios en diferentes redes sociales la gente reporta que disfruta del tema, aunque muchos anotan que no es de ahora.

"La bachata es del 1998, pero lo bueno siempre gusta", "Todos creen que la canción es de ahora", "Muy bonita la bachata, pero no es de ahora, lo que pasa es que ahora es que la gente la está escuchando bien. Dios bendiga a Joe Veras", son algunos de los comentarios.

"El por qué no se pegó la primera vez que salió ese tema fue porque las otras canciones (del álbum) se pegaron más", afirma otro usuario de redes sociales.

"Tremenda bachata con muchos sentimientos, maestro haga un video con esa canción", le escribe otro.

Según otra persona que publicó comentarios, con esa bachata "vamos a pasar estos meses, especialmente más ahora para diciembre 2024".

Para 1998 Joe Veras ya tenía tres años que había logrado una pegada en el país con varios de sus temas, fruto de sus discos “Joe Veras con más amor” y “Así es la vida”, que pegaron de tal manera que lo llevó a ganar un Premio Casandra en 1997.

En esos años pegó "Que se mueran de envidia", "Se te nota" y el tema que le colgó un mote especial que lo acompaña desde entonces "El hombre de tu vida".