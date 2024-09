Spotify celebró los 25 años del álbum debut de Christina Aguilera

Spotify lanzó un video especial y un EP con el ícono del pop Christina Aguilera el en honor al 25º aniversario de su álbum debut homónimo. El segmento forma parte de la serie de videos Spotify Anniversaries.

Filmado en los estudios Mateo de Spotify en Los Ángeles, el episodio presenta a Christina interpretando versiones reimaginadas y acústicas de algunos de sus mayores éxitos, junto con invitados muy especiales, incluidos Sabrina Carpenter y mgk.

A partir del 23 de septiembre pueden disfrutar del EP en la página de Christina en Spotify, que incluye un clip exclusivo del proyecto y la lista de canciones completas, incluyendo What A Girl Wants ft. Sabrina Carpenter (En Vivo) y Genie in A Bottle ft. mgk (En Vivo).

TÍTULO DEL ÁLBUM:

The 25th Anniversary of Christina Aguilera | Spotify Anniversaries LIVE

LISTA DE CANCIONES EN VIVO

1.Come On Over (Live) - Spotify Anniversaries Version

2. Genie in A Bottle ft. mgk (Live) - Spotify Anniversaries Version

3. Obvious (Live) - Spotify Anniversaries Version

4. I Turn To You (Live) - Spotify Anniversaries Version

5- What A Girl Wants ft. Sabrina Carpenter (Live) - Spotify Anniversaries Version

6- Reflection (Live) - Spotify Anniversaries Version