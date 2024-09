La declaración de David Bisbal en podcast de dominicanos: "Los ejercicios de respiración y diafragma no me han funcionado"

David Bisbal ha generado polémica entre los amantes y conocedores de la música tras sus declaraciones en el canal de YouTube dominicano Soyateando, conformado por Gregory Ponciano, Faulin Méndez y Emmanuel Burgos.

El cantante español explicó que su formación no estuvo sustentada por profesores de canto, aunque sí contó con la influencia de grandes estrellas, incluyendo Alejandro Sanz, Luis Miguel y Juan Luis Guerra.

"En el 2001 yo di unas cuantas clases con una profesora de Almería y empecé a conocer las técnicas de vocalización y todo lo demás, pero también nos hacía algunos ejercicios de respiración y de diafragma, que después con el pasado del tiempo me he dado cuenta que a mí no me han funcionado para nada, yo nunca pienso en el diafragma ni nada en ese aspecto, pero como digo siempre hay que respetar a todos los profesores y todas las técnicas", dijo el artista.

Bisbal también reveló que la técnica de tomar agua con hielo, que algunos cantantes aseguran que daña las cuerdas vocales, es lo que le ha funcionado desde que conoció a su profesor, el compositor venezolano José Miguel Velásquez, quien "me cambió la vida".

El equipo de Soyateando ha sabido ganarse un lugar en el corazón de más de 150,000 suscriptores, especialmente en países como México, Argentina y Chile. Con un enfoque técnico y profundo, su canal se ha convertido en un referente en el mundo digital, especialmente en temas de canto y técnica vocal.

En esta ocasión, David Bisbal, conocido por su impresionante rango vocal y su energía arrolladora en el escenario, eligió a Soyateando para una conversación íntima y profesional, enfocada en su técnica vocal, su evolución artística y los retos de mantener una carrera a su nivel.