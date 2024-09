Taylor Swift y Post Malone ganan su primer premio en los MTV Video Music Awards 2024

Taylor Swift y Post Malone se llevaron a casa el primer premio en los Premios MTV Videos Music Awards 2024, a la mejor colaboración, entregado por Flavor Flav y el atleta olímpico Jordan Chiles.

Swift comenzó su discurso recordando a todos los que perdieron la vida y a sus seres queridos durante el 11 de septiembre, hace 23 años, antes de hablar de Malone.

“Hay una razón por la que Post Malone es la persona favorita de todo el mundo en el mundo de la música para colaborar”, desvió su atención hacia él. “Me ha llevado una eternidad lograr que deje de llamarme señora”.

Un ejército de imitadores de Slim Shady siguió a Eminem cuando dio inicio a los VMAs , y comenzó a cantar un popurrí de sus éxitos "Houdini" y "Somebody Save Me", con una transmisión de Jelly Roll. (La canción hace referencia al gran éxito de radio country de Jelly Roll, "Save Me").

Megan Thee Stallion dio la bienvenida a la multitud como presentadora por primera vez el miércoles por la noche, quien bromeó diciendo que los VMAs ahora representan los "voluptuosos premios Megan".

Luego Karol G tomó el relevo para una apasionada interpretación de su éxito, “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

Los VMAs comenzaron a las 8 p. m., hora del Este, y se llevarán a cabo en el UBS Arena en Long Island, Nueva York.