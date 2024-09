Debi Nova abraza su nueva musa: la maternidad

Luego de una larga trayectoria en la música acompañando a estrellas como Ricky Martin y Franco de Vita en sus conciertos, ahora la cantante costarricense Debi Nova experimenta su mejor etapa como artista y como persona.

Durante la pandemia se convirtió en madre de una niña, pero además de ese ser humano, también gestó nueva música en medio de la cuarentena.

Convertida en alguien totalmente diferente, Debi tuvo que agotar un proceso de dos años para reconocerse y abrazar su musa más reciente, que finalmente le regaló su álbum “Dar vida”, lanzado en mayo de 2024 junto a Sony Music.

“Yo seguí haciendo música durante el embarazo, los primeros dos meses me dediqué a mi bebé, pero cuando volví a tratar de encontrarme en mis canciones me costó mucho, me costó mucho, me costó como otro dos años estar lista”, confesó en entrevista con LISTÍN DIARIO.

Su unigénita, Paloma Osborne Nowalski, quien nació en septiembre de 2021 y a quién dedicó “Dar vida”, estuvo involucrada en la producción discográfica, desde su presencia en la portada del disco y en el videoclip de “Baño de luna” hasta ser la protagonista de una de las canciones, que lleva por título “Paloma”.

"salí como otra mujer"

Para Debi, retomar su trabajo no fue nada fácil, sin embargo, no buscó reconectar con la artista que era antes del encierro y de dar a luz a su primogénita.

“Eso ya no existe. Yo digo mucho eso, que parte del proceso ha sido enamorarse de esta nueva mujer porque si uno se queda pegado en esa mujer que existía antes… eso ya no existe. Y la verdad es que siempre es así, lo que pasa es que algo tan fuerte como convertirte en mamá lo hace mucho más evidente, ya no eres esa mujer”, señaló.

“Yo creo que el proceso ha sido de reconocerme en este momento de mi vida y entender qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero hacer, cómo quiero pasar mi tiempo, entonces ha sido un proceso muy bonito”, puntualizó.

Debi admitió que se encuentra en constante aprendizaje en esta etapa y que su hija también absorbe su comportamiento y sus actitudes y agradece el apoyo de su pareja y sus familiares para poder llevar de la mano su rol de madre y sus compromisos profesionales.

álBUM "DAR VIDA"

“Dar vida” incluye colaboraciones con Kany García, Jarina de Marco, Gaby Moreno y Goyo. Además de la bachata “Primera cita” y otros tres temas que se agregan a este quinto álbum de su carrera.

“Me he robado la bachata, ya esta es mi tercer bachata que voy a lanzar, a mí me fascina la bachata y es algo muy hermoso que ustedes le han dado al mundo y tiene exponentes increíbles de la música de acá, soy súper fan y muy amiga de Vicente García, por supuesto de Juan Luis Guerra, Covi Quintana también, que es cantautora y me gusta mucho lo que hace”, declaró la intérprete de música pop y tropical.

“Primera cita” no solo trata de la reunión entre dos personas, sino que también habla de un reencuentro con los sentimientos y renovar o refrescar una relación de pareja.

PRESENTACIÓN EN RD

Debi amenizará este jueves 12 de septiembre la apertura (Pink Night) de la actividad dedicada a la mujer organizada cada año por la revista Shine Magazine, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de este mes en el hotel El Embajador.

Esta primera presentación en territorio dominicano llega como respuesta a la manifestación que hizo de no regresar a República Dominicana si no era a ofrecer un concierto.

“Esta es mi quinta vez en el país, vine a hacer un video, vine a filmar aquí, también fui parte de una película que se filmó aquí en República Dominicana y esta es mi tercera vez a promocionar música”, mencionó.

“Yo me prometí que no volvía a República Dominicana si no era para un concierto y ahora voy a cantar en lo de Days to Shine y me permití venir solo por eso”, detalló.