Pedro Capó: dispuesto a navegar en otras aguas, menos en las de la controversia

Combinar su música con la controversia y dilucidar públicamente sus problemas personales no es una alternativa de publicidad para el multipremiado cantautor Pedro Capó, quien prefiere que su talento hable por sí solo.

Según explicó el artista puertorriqueño a LISTÍN DIARIO, en su próximo álbum navegará en otras aguas, experimentando nuevos estilos, en los que por primera vez su público podrá disfrutarlo artísticamente.

“Yo no sé, yo me mantengo bastante por la orillita, calladito más bonito y ese tipo de cosas. Mi vida personal yo trato de manejarla de esa manera y dejar que mi trabajo, mi música, hablen de quien soy como artista y mi experiencia en la vida a través de mis expresiones artísticas”, expresó el cantante pop y tropical.

“Cada cual tiene su manera, yo no soy quien para juzgar nada. Yo soy de quienes quieren que la música sea un elemento de contribución positiva, yo no creo que al talento y las propuestas genuinas le haga falta ruido negativo que no tiene que ver”, puntualizó.

Sin embargo, admitió que en ocasiones los escándalos pueden llegar de manera espontánea, ya que la vida de un artista tiene errores, como la de cualquier ser humano.

“Este trabajo viene con eso naturalmente, viene con una sobreexposición y con un interés de nuestra vida cotidiana que obviamente no son perfectas y vienen llena de errores y posible controversia y escándalo. Quien lo utilice con malicia para sacar promoción, no es mi estilo, pero cada cual a su manera”, recalcó.

Concierto en RD

Pedro Capó se presentará por primera vez con un concierto propio en República Dominicana.

El show, bajo la producción de WE Entertainment, tendrá lugar el próximo sábado 21 de septiembre en Hard Rock Café de Blue Mall, Santo Domingo, donde el público podrá disfrutar de sus mayores éxitos y sus temas más nuevos, como el que estrenará en vivo ese mismo día.

“Con mucha ilusión de estar ya en República Dominicana, mi primer concierto en capacidad propia, son muchos años de tenerle muchas ganas. He ido de promoción, he tocado en actividades que me han invitado o eventos un poquito más privado”, destacó Capó.

A propósito de la producción discográfica que saldrá a finales de año, Pedro Capó adelantó que estrenará por primera vez en vivo una canción nueva que lanzará al mercado antes de pisar territorio nacional.

“Muchas ganas de estar allá en la isla hermana celebrando música nueva”, mencionó.

“Sale una sorpresa nueva justo antes de llegar allá a Dominicana, así que la estrenaremos, todo pinta que entrenaremos cosas allá, con mucha ilusión, muchas ganas de estar allá”, comentó.

De su álbum

De su próximo álbum, el sexto de su carrera de 23 años, Pedro Capó se encuentra promocionando “Sabe bien”, disponible desde el pasado 18 de julio junto a su videoclip oficial. Se trata del segundo adelanto del disco, un pop rock con el que el intérprete mantiene su esencia romántica.

“Sabe bien” llegó después del sencillo “Existo”, una fusión de cumbia y country en colaboración con el mexicano Carin León, que fue creada durante el panel “Making the hit, live!” de la Semana Billboard de la Música Latina.

Sobre el proceso de creación de este proyecto, Capó detalló que experimentará con nuevos estilos y será “orgánico, con instrumentos tocados, bien análogo, en una época donde todo es tan digital, que me gusta también hacerlo porque el disco La Neta fue muy de programaciones”.

“En este disco me fui a Nashville, Tennessee, algo que nunca había hecho, a experimentar con sonidos que no son familiares para mí, pero sabía que iba aprender algo y que podía contribuir desde el estímulo que trae algo nuevo”, continuó.

“Fue bien particular y bien divertido. Nos fuimos allá, escribí todo, se produjo todo allá, se grabaron todo los músicos allá, entre Puerto Rico y algunas cosas en Miami también, pero la mayoría en Nashville. Un disco orgánico, muy cantautoral, honesto, creo que es mi mejor trabajo hasta la fecha”.