El "Fui fua, fui fua" sienta a Félix Cumbé en el trono de la bachata

El "Fui fua" es la bachata más popular en los últimos meses. La canta Félix Cumbé, el haitiano más querido de todos los tiempos en República Dominicana, país al que cruzó en un burro cuando era adolescente y en el que ha permanecido gran parte de sus 60 años de vida.

El tema fue grabado hace 15 años por Félix Cumbé, pero es en 2024 que saltó a la popularidad gracias a la influencia de las redes sociales, sobre todo TikTok que lo multiplicó.

La bachata suena en colmadones, drink, discotecas, carrandales y barrios del país y ha atraído a otros intérpretes como Crazy Design, quien hizo una versión o remix.

A la tiktoker Sheiry, una vendedora de fritura ("menores") en Sabana Perdida, se le atribuye ser la promotora orgánica del tema y muchos usuarios de redes afirman que lo conocieron a través de ella.

Ante la popularidad, el mismo Félix Cumbé fue hace cinco días al local de Sheiry y ahí armaron un "teteo" con los clientes y comunitarios.

"Desde Chile siempre la escucho, pero ahora no duermo, me la tiene en la mente", escribe el usuario de YouTube @andryboiz1770.

"Soñé que me abrazaba y me besaba, me apretaba y me lo hacía lentamente... y yo en el sueño le decía - ay mami chula, ay mami chula, bésame tiernamente, y una canción que cantaba con una africana, que decía: - no me acuerdo como era, solo sé que llevaba un coro bien bonito. El cantante cantaba y el coro respondía: y decía así: fi fua, fi fua...", reza uno de las estrofas.

Félix Cumbé logra una mezcla de bachata con influencias de música haitiana o africana.

El cantante haitiano tiene una historia particular en República Dominicana, país que le otorgó la ciudadanía el 27 de mayo de 2022, después de más de 40 años viviendo en territorio dominicano.

Se trató de un premio soberano a su carrera musical en el merengue y la bachata, resaltó Listín Diario el día que exhibió su pergamino de ciudadanía dominicana.

Félix Cumbé narró que cuando era adolescente llegó a suelo dominicano, cruzando en burro desde Cabo Haitiano hasta Juana Méndez, donde se bajó del animal y pasó a pie el río Masacre, que divide a Haití y República Dominicana, que comparten la Isla Española en la región del Caribe.

Critz Sterlin, su verdadero nombre, viajó desde la frontera hasta Haina (gran parte del trayecto lo hizo caminando), donde vivía su hermana.

El haitiano contó que pasó hambre, trabajó poniendo blocks y padeció otras calamidades hasta que incursionó en la música y logró ser reconocido.

Con el tiempo, en República Dominicana se hizo popular con los merengues como "El gatico" y numerosas composiciones propias, entre ellas "Déjame volver", "El Muñequito", "La Melliza" y otros más que grabó para la orquesta de Aníbal Bravo.

La mayoría de dominicanos, sin lugar a dudas, ha escuchado el merengue "Félix Cumbé" en voz de Fernando Villalona, quien más adelante popularizó "Déjame volver", autoría del haitiano.

Después de ser figuras de varias agrupaciones merengueras, Félix Cumbé incursionó en la bachata, género tropical al que se ha dedicado en los últimos tiempos.