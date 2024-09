Amaury Gutiérrez fue detenido en aeropuerto de Colombia

El cantante cubano Amaury Gutiérrez fue detenido este martes junto a su equipo de trabajo en el aeropuerto de Cartagena, Colombia, luego de un desencuentro con un agente, a quien acusó de comunista.

A través de sus redes sociales, el intérprete de "Yo sé que es mentira" explicó que sus presentaciones en Colombia tendrán que ser pospuestas tras el departamento de migración negarles la entrada al país sudamericano, además de que actualmente le impiden viajar a otro destino, obligándolos a dormir en ese lugar.

"Preso en aeropuerto de Cartagena Colombia por decirle comunista a un agente de inmigración que me trató como un c. Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo", contó Gutiérrez.

"Actualmente, nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a Miami o ir a otro país en una aerolínea diferente únicamente con la que vinimos y directamente a Miami hay vuelos disponibles hasta mañana, me encuentro en un cuarto con mi manager detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias", añadió.

El artista pidió disculpas a su fanaticada colombiana por la situación que lo obliga ausentarse de sus compromisos.

"Lamento profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a todos aquellos que esperaban disfrutar de nuestras presentaciones. Agradecemos su comprensión y apoyo en este difícil e incómodo momento para nosotros", expresó.