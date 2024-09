Elton John sufre grave infección ocular que le provocó ceguera temporal en un ojo

El músico británico Elton John, de 77 años, ha revelado que se encuentra enfrentando una grave infección ocular que le provocó ceguera temporal en un ojo y de la cual se está recuperando.

"Durante el verano he tenido que lidiar con una infección ocular grave que, lamentablemente, me ha dejado con visión limitada en un ojo. Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que recupere la vista en el ojo afectado", dijo a través de un comunicado.

"Estoy muy agradecido del excelente equipo de médicos y enfermeras y de mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas. He estado pasando el verano recuperándome tranquilamente en casa y me siento positivo por el progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora", agregó.

En los últimos años el cantante y compositor ha enfrentado varios problemas de salud, como la caída que sufrió el año pasado en su casa del sur de Francia, el diagnóstico de COVID-19 que recibió en 2022 y, en 2021, se sometió a una cirugía de cadera.