Adele confirma su retiro temporal: "Quiero vivir la nueva vida que he estado construyendo"

Adele concluyó este sábado su residencia de diez conciertos en Múnich, Alemania, donde confirmó su retiro temporal de la música y los escenarios.

Con un nudo en la garganta, la artista británica explicó que planea tomar un "largo descanso" después de despedirse el 23 de noviembre del espectáculo que realiza cada fin de semana desde enero de 2022 en Las Vegas en The Colosseum del Caesars Palace, "Weekends with Adele".

"Después de eso no los veré por un tiempo increíblemente largo, los tendré en mi corazón durante todo mi descanso, solo necesito un descanso. He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí y quiero vivirla. Quiero vivir la nueva vida que he estado construyendo", dijo con la voz entrecortada.

La intérprete de "Someone like you" también anunció recientemente que no tiene planes de lanzar un nuevo álbum.