Wason Brazobán: "La internacionalización no necesariamente se debe al factor talento"

Wason Brazoban se ha convertido en un artista de fijar posiciones sociales y políticas, haciendo que su relación con el público sea más estrecha y que sus opiniones generen debates en redes sociales.

En esta oportunidad, el cantautor ha dado de qué hablar por sus declaraciones sobre la internacionalización artística durante su entrevista en "Noche de Luz", donde confesó que quienes logran llegar a ese nivel de sus carreras "no necesariamente" es por el talento.

"Eso no es parte del mánager ni del artista, eso necesita una disquera con millones detrás, que se encargue de llevar esa música... ¿Y qué pasó? Llegó un fenómeno llamado reggaetón", inició explicando Brazobán tras la conductora Luz García expresar que su trascendencia debe ser mayor.

"Ahora es que yo creo, creyo yo (no se me vayan a ofender, muchachos urbanos), que está como menguando un poco, pero llevaba 10 años, y las baladas dejaron de ser comerciales para la radio. Si tú te fijas, uno de los más grandes, de los que yo más respeto, y tiene más de 15 años que no pega una: Luis Miguel", añadió.

En ese sentido, el baladista comparó el caso de exponentes urbanos internacionales, como Pitbull y El Alfa, con el de Don Miguelo, quien ha limitado su música a nivel nacional, a pesar de tener dotes superiores.

Brazobán atribuyó la inversión millonaria que hacen los sellos discográficos para promocionar sus proyectos y darlos a conocer por encima de otros sin "ese soporte", aunque no sea el de mayor calidad.

"Ahora me la voy a jugar con nombres, Pitbull no es mejor que Don Miguelo (para mí no), Alfa no es mejor que Don Miguelo (para mí no), y ellos son internacionales. ¿Qué tiene la gente que distinguir? Internacional de calidad, que tú seas más internacional no significa que yo tenga más talento o más calidad que aquel porque la internacionalización no necesariamente se debe al factor talento, se debe más al factor disquera", acotó.

Sin embargo, Brazobán aclaró que también se pueden hacer grandes inversiones en artistas con talento.