Ni merengue, ni salsa, ni reggaetón: ¡Ellos bailan y enseñan música disco!

La música disco o ‘Hustle’ tuvo su gran apogeo en los años 70 y 80. Después de ahí otros ritmos musicales irrumpieron en la escena del país y en el gusto de los dominicanos, provocando que hoy pocos recuerden aquel baile “popular de salón y elegante” .

Sin embargo, Jacqueline Ventura Fiallo y José Luis Cartagena, dos dominicanos que se definen amantes de esta música, continúan apostando a ella como una vía para que la gente pueda botar el estrés y divertirse en un ambiente entre amigos, pero sobre todo, para recordar la labor de quien fuera el maestro del baile. en el país: Johnny Marte.

“José Luis y yo le hicimos un homenaje a él después de su muerte (24 de junio 2023) y, dentro de eso estuvo hacer el baile, porque él fue el que nos inició en él, con ‘La Escuelita de Johnny Marte’ en el año 1979. Reunimos un grupo de personas para hacer ese homenaje y nos gustó mucho, porque nos reuníamos todas las semanas a practicar el baile”, narra Ventura.

Lo que inicialmente sería una actividad conmemorativa, hoy es un proyecto que busca rescatar la enseñanza y el baile de la música disco en el país de la mano de un fiel amigo de Johnny y su exalumna, pues al final tanto Ventura como Cartagena decidió impartir clases en el Club Arroyo Hondo a los interesados en aprender a bailarlo.

Jacqueline se introdujo en el baile de la música disco cuando apenas tenía 10 años, mientras que José Luis se inició como profesor, tras una petición de Marte, a la edad de 14 años. Ahora les han enseñado a sus hijos y nietos lo que ellos aprendieron.

Es tanto así que, el baile de 15 años de ambas hijas de Cartagena fue orientado en la música disco, y el nieto de Ventura, que ahora tiene 12 años y ‘la considera la abuela más cool’, debido a la serie de actividades fuera de lo común que ésta realiza. Él como otros jóvenes se sienten a gusto aprendiendo este género.

“A él le encanta, me dice: ‘mamáma, tú eres la abuela más ‘cool’ que hay en el mundo, pero los amiguitos míos no me creen’ y yo le dije: les vas a decir que tú vas a bailar Hustle”, comenta Ventura muy feliz de que su nieto muestre orgullo por la alegría y la energía que la caracteriza. De hecho, eso es lo que también quiere para otras personas, no importa la edad, que se diviertan, que gocen la vida y bailen. “Es muy bueno tú traspasarle esa cultura que se ha ido perdiendo, de lo que es un buen baile, un baile elegante”, agrega.

Según cuenta Ventura, el ‘hustle’ es un estilo de baile que surgió a finales de los años 70 durante la época disco, y se caracteriza por ser un baile de pareja dinámico, con movimientos rápidos y fluidos. Se puede bailar tanto en líneas como en círculos, y tiene influencias del ‘swing’, mambo, salsa y otros estilos de baile social.

¿Qué se les enseña a los interesados?

El grupo de 36 personas que actualmente se encuentra aprendiendo este baile y que continuará el programa por tres meses, agotará una serie de pasos que engloba la música disco, dentro de ellos: Conexión de la pareja, ya que es crucial para este estilo, donde el líder (generalmente el hombre) guía a la pareja a través de giros, vueltas y movimientos rápidos. Se requiere una conexión sólida en las manos y los brazos para facilitar estos movimientos.

Giros y vueltas, que es una de las características más destacadas del ajetreo; linealidad, pues se baila en líneas rectas, donde las parejas se desplazan de un lado a otro de la pista de baile, en lugar de moverse en círculos como en otros bailes de pareja.

Asimismo, se les enseña movimiento rítmico, expresividad y postura. Las clases se imparten los miércoles en el Club Arroyo Hondo a las 6:00 de la tarde.