Rafely Rosario: el merengue pasa por una transición, pero "ahora nos están tomando más en cuenta”

Rafely Rosario tiene un repunte en su carrera como merenguero. Se le siente contento y con expectativas renovadas en torno al merengue, género musical que, según su visión, está pasando por una transición “y es muy interesante porque el público ya está viendo nuestras propuestas, ahora nos están tomando más en cuenta”.

El 12 de marzo del 2024, Rafely ganó su primer Soberano en 18 años de carrera con el tema “Mujer Bonita” en la categoría “Merengue del año”.

El cantante calificó este premio de una sorpresa, ya que según él no se lo esperaba. Entre risas contó que en ese momento dijo: - Yo no me ganaré eso-, pero que cuando mencionaron su nombre fue un flashback para él.

Además, mencionó que fue un momento importante en su carrera y que lo ve como un antes y un después.

También manifestó que al ser tomado en cuenta para este premio le están dando paso en su carrera artística.

Antes del 2024, Rafely estuvo nominado en tres ocasiones como “Revelación del año” y “Merengue del año”.

En Premios Soberano compitió en la categoría con Juan Luis Guerra y su tema “Mambo 23”. También con su padre, Rafa, y sus tíos que interpretan “Amor fallido” (Los Hermanos Rosario, composición Marcos Carrera). Además tenía de frente “El ritmo más ratatá” (Jandy Ventura El Legado, composición Orlando Jiménez “Papá Güira”) y “La jefa” de Pochy Familia (Manuel Alfonso Vásquez Familia).

Ahora su nueva meta es un gran concierto, que presentará el próximo 12 de octubre en Hard Rock Café Santo Domingo.

Conocido por su energético estilo en el escenario, el merenguero ofrecerá una noche llena de derroche de música y con invitados especiales.

El artista de “Ya no somos ni seremos” en una visita a Listín Diario adelantó que además de merengue incluirá diferentes géneros.

“Será un concierto totalmente diferente y variado yo con otras facetas cantando otros tipos de géneros musicales no solamente merengue”, dijo Rosario.

El cantante añadió que será un show que marcará un precedente en su carrera después de tanto tiempo de estar en la música como parte de una dinastía que encabeza su propio padre, Rafa Rosario.

Su padre

Para el joven artista, su padre significa un ser excepcional, a quien admira y respeta, “me ha dado todo”. Lo catalogó como un excelente padre y ser humano.

Asimismo, habló sobre señalarlo sobre como el hijo de Rafa Rosario y no como el artista y dijo que al principio era difícil porque se quería ganar su propio espacio y su propio nombre.

“El que persevera triunfa y cuando uno hace su trabajo con calidad y con consistencia y la gente va siguiendo tu carrera”, alegó el merenguero.

Habló sobre sus tíos y dijo que lo llaman y siempre le dan consejos, y que le dicen cuando algo no está bien.

Sobre los colegas con los que le gustaría grabar la lista la encabeza su papá (Rafa), pero también Eddy Herrera y Héctor Acosta “El Torito”. En el ámbito internacional mencionó a Karol G.

El artista, con 19 años de carrera musical, citó que la clave para mantenerse es creer en Dios.

Según sus palabras, cuando se deja todo en manos de Dios Él te va diciendo las señas de cuando tienes que hacer algo. Su consejo: “Seguir a Dios, tu intuición y creer mucho en ti”. Agregó que otra clave puede ser crear contenido para mantenerse en el gusto popular.

Vida personal

Sobre su vida personal y tener hijos afirmó que ya eso está en planes y entre risas dijo que está un poco aburrido y que ha trabajado mucho tiempo, por lo que ya tiene planes de casarse y tener hijos.

El merenguero afirmó que ya está trabajando para dar el paso a lo internacional y declaró que ya tiene un empresario que le está trabajando en Colombia.

“Si Dios me da vida y salud me veo internacional”, manifestó. Aprovechó la ocasión para decir que el mes que viene (septiembre) irá de promoción y promover su música para Colombia.

El artista adelantó que en el mes de noviembre se irá de gira para Estados Unidos.

“Yo quiero que mi música se expanda igual que se expandió mi familia y que siga permaneciendo el legado de la familia Rosario”, expresó.

El intérprete de “Mujer Bonita” dio la exclusiva de que firmó con una disquera que administrara su música a nivel digital.