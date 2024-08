Sergio George con proyecto que le da vida a la salsa: Propone que Kiko 'El Crazy' sea el artista dominicano involucrado

Sesiones de música, donde artistas y productores se reúnen en un estudio para grabar un audiovisual, adquieren mayor aceptación por el público joven, principal usuario de las plataformas de Internet. Asimismo, la industria musical ha centrado su trabajo en las preferencias de dicha población, conocida como generación digital.

En ese sentido, el maestro Sergio George presentó su nuevo proyecto que "cambiará la historia" de la salsa y en el que estarán involucrados importantes exponentes urbanos.

El productor se encuentra trabajando en su álbum Sergio George, Ataca Sergio: Urban Salsa Sessions, del cual se desprenden sus más recientes sencillos "La Puerta" con Jay Wheeler, "El Yate" junto a Lenny Tavárez y "La vida es una fiesta" a dúo con Wisin.

Durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO, el multipremiado productor reveló que los próximos temas del disco contarán con la participación de Justin Quiles y Anitta.

"Ya grabé con J Quiles, estoy por meter ahora en el estudio a Anitta, también hablé con Maluma, de México hay dos o tres en la mira, me contestaron hoy, hablé con Kiko El Crazy ayer, hablé con Kiko ayer, ya hay una canción con él que va a ser histórica", reveló.

"Sí, el dominicano hay que tenerlo, hay que meter un dominicano obviamente, el dominicano es salsero", añadió.

A pesar de ser cuatro veces ganador del Latin Grammy como Productor del Año, 19 estatuillas y más de 50 nominaciones, Sergio George afirmó que durante este proceso de creación de Sergio George, Ataca Sergio: Urban Salsa Sessions ha sabido aceptar las recomendaciones y sugerencias de productores más novatos.

"Eso me mantiene joven y trabajar con gente joven que tiene nuevas propuestas, entonces vienen nuevos autores, gente que me respeta, que saben cómo conectar con la juventud de hoy, que quizás yo no estoy tan conectado como ellos, pero estoy aprendiendo mucho de los productores que vienen con los artistas", señaló.

"Yo estoy absorbiendo, yo soy como la torre de control y con la experiencia que yo tengo, puedo organizar todo para que suene ordenado y que no suene como un revolú de música, pero me dejo llevar de ellos y pongo el orden en el que sale la sopa con su marisco, soy el chef, pero no necesariamente pongo todos los ingredientes", añadió.

Ataca Sergio: Urban Salsa Sessions, de Sergio George y Sony Music, busca fusionar la salsa con la música urbana, revolucionando el género y llevando la música latina a nuevas alturas. "La Puerta", "El Yate" y "La vida es una fiesta" es un adelanto de este innovador proyecto.

¿LA SALSA MURIÓ?

Para Sergio George, la salsa no está muerta, pero entiende que las mezclas y las fusiones y uniones con otros estilos musicales gracias a los artistas de otros géneros que están incursionando en este ritmo tropical.

"La salsa no murió, el ritmo afrocubano, afroantillano no, pero lo que es el negocio de disquera, dedicada a grabar música salsa como había antes eso ya no existe. Eso tiene sus momentos, sus etapas y va a regresar, todo regresa cuando hay demanda del público", explicó.