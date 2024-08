De Ednita Nazario a los urbanos: “Les aconsejo que sean disciplinados y eviten las drogas y el alcohol”

Ednita Nazario, conocida por su trayectoria en los géneros de balada, pop y rock, tiene un consejo a los nuevos talentos de la música (urbanos): “Les aconsejo que sean disciplinados, cuiden su salud física y eviten las drogas y el alcohol”.

Durante un encuentro de prensa, la noche del jueves, la cantante puertorriqueña se mostró abierta al género urbano.

La artista se ha mantenido atenta a los cambios en la industria musical, especialmente con el ascenso del reguetón como uno de los géneros predominantes.

“Lo que he aprendido a lo largo de mi vida es aceptar los cambios y los procesos creativos”, comenzó diciendo Nazario durante la actividad en el bar del Teatro Nacional.

Luego agregó: “Es importante reconocer las nuevas tendencias y los nuevos ritmos. Estos aportan un mundo grande de artistas y personas que influyen en la música actual”.

Según ella, la música romántica que ella ha interpretado durante décadas sigue siendo relevante, dado que siempre existirá una necesidad de melodías que expresen emociones profundas y momentos íntimos.

SIMILITUDES

Nazario también se refirió al reguetón como un género que, a pesar de su enfoque urbano y enérgico, comparte similitudes con la música romántica.

“El movimiento urbano es un género natural y refleja la rebeldía y el deseo”, explicó.

Dentro del mundo urbano, agregó, muchos de esos artistas son en realidad unos románticos. "Una vez que lo escuchas y lo entiendes, te das cuenta de que están tratando de expresar sentimientos similares a los que yo expreso, pero con un lenguaje diferente”.

La artista destacó que la esencia emocional del reguetón no está tan alejada de la suya, aunque se exprese de manera distinta.

“Tal vez antes hubiese tenido un comentario distinto, pero el mundo es diferente ahora. Las redes y los medios han creado un público nuevo que consume música de manera distinta”, añadió Nazario.

“Admiro la forma en que se apoyan mutuamente y la honestidad con la que se comunican”, dijo sobre las colaboraciones.

Ednita se encuentra en Santo Domingo para la presentación de su concierto “La Reina” este sábado 3 de agosto, a las 8:30 de la noche, en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La cantautora promete una noche llena de música, energía y pasión, con los temas más sonados de su repertorio: “Quiero que me hagas el amor”,” A que no le cuentas”, “Tú sin mí”, “Como antes”, “Más mala que tú”, “Tú sabes bien”, “Te sigo esperando”, “A que no te vas”, “Atada a tu volcán”, entre muchas otros.

Las boletas están a la venta en el Club de Lectores del Listín Diario, boletería del Teatro Nacional y Tuboleta.com.do.

La gira. “La Reina” se ha presentado con gran éxito en varias ciudades de Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, entre otros países.

acerca de ella

Los éxitos de Ednita Nazario se extienden por varias décadas, un repertorio que abarca desde baladas poderosas, hasta números pop-rock enérgicos.

Canciones como “Lo que son las cosas”, “Vengada” y “Más grande que grande” son tan solo una muestra del talento que ha posicionado a Nazario como una leyenda viva en el mundo de la música latina.

Cada álbum lanzado ha sido una ventana a su alma, permitiendo a sus seguidores sentir y vivir las emociones que realmente definen lo que es el arte de la música.

El legado de Ednita Nazario se manifiesta en la multitud de premios y el reconocimiento que ha recibido a lo largo de los años, pero más aún, en las vidas que ha tocado con su música.

Generaciones de latinoamericanos han crecido escuchando sus baladas y pop-rock, que cuentan historias de amor, desamor y esperanza.