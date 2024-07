¿Cómo es la vida de los integrantes de Kudai?

Kudai es una banda chilena de pop rock, radicada en México, creada en 1999, pero que alcanzó mayor popularidad en 2004 con el lanzamiento de su primer álbum “Vuelo”, del que se desprendieron sus mayores éxitos: “Sin despertar”, “Ya nada queda” y “Escapar”.

El grupo anunció su regreso la semana pasada tras varias pausas de la escena musical, a propósito del aniversario número 20 de su disco debut. Además confirmaron su gira “Revive” que podría llegar a República Dominicana, Panamá, Colombia, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Perú, Guatemala, Paraguay, México y su natal Chile.

En el año 2017, Kudai realizó la gira “Regrero”, ofreciendo conciertos en Chile, Perú, Bolivia y México.

Durante estos 25 años los cambios han sido notables en sus integrantes, Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino, Pablo Holman y Gabriela Villalba, quien sustituyó a Nicole y ahora está de vuelta.

Kudai, antes de la entrada de Gabriela Villalba.

BÁRBARA SEPÚLVEDA

La cantante Bárbara Sepúlveda, de 34 años, una de las vocalistas de Kudai, se casó en abril de este año con su novio, el abogado Sebastián Henríquez, quien le propuso matrimonio en diciembre de 2022.

En el año 2011, comenzó a estudiar odontología en la Universidad San Sebastián y se graduó en 2016 como cirujana dentista. Actualmente trabaja como especialista en ortodoncia en la clínica en Las Condes luego de realizar sus prácticas profesionales en el Centro de Salud Familiar en Conchalí hasta el 2019.

“Ya nada queda”, “Gritar” y “Morir de amor” son los temas de Kudai en los que destaca la dulce voz de Bárbara Sepúlveda.

PABLO HOLMAN

El cantante y guitarrista Pablo Holman, quien es conocido por las canciones “Sin despertar” y “Tú, ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo. Actualmente luce tatuajes blackout en ambos brazos, el cuello y parte del pecho.

Justamente este martes el músico chileno cumplió sus 36 años de edad y recibió cientos de felicitaciones de los fanáticos.

Pablo heredó el talento y amor por el arte de su padre, Ernesto Holman, quien perteneció al grupo Congreso y del grupo de etnojazz Holman Trío.

Luego de la separación de Kudai, Pablo fundó las bandas de rock mexicano-chilenas: Lillyput y el deathcore Entertain The Beast. Entre los años 2014 y 2018. Holman fue integrante de las bandas de metal Entertain the Beast y From Alaska.

TOMÁS MANZI

De la vida personal de Tomás Manzi se sabe poco, el cantante marcó a la banda con su interpretación en la canción “Escapar”, junto a sus compañeras Nicole Natalino y Bárbara Sepulveda.

Tomás es el más joven del grupo, apenas tiene 33 años, y tras la separación del grupo continuó su trabajo en la música con el grupo Iniar, además de dedicarse a la fotografía.

Hace unos años, Tomás contó que al inicio de Kudai, cuando era un adolescente, recibía acoso en la escuela, pero esos mismos niños que se burlaban de él escuchaban su música a escondidas.

Actualmente tiene un estudio fotográfico.

NICOLE NATALINO

Nicole Natalino, de 35 años, es uno de los rostros más conocidos de Kudai. Su armoniosa voz se hace sentir en “Ya nada queda”.

Después de abandonar la banda en el 2006 por diferencias con su manager, Nicole debutó como solista en el 2008 con “No hay más” y tuvo una exitosa carrera en solitario durante dos años. También lanzó un álbum bajo el nombre de “Nico” y estudió diseño de interiores.

Se recuerda que en su lugar, Gabriela Villalba entró en su lugar.

GABRIELA VILLALBA

La inconfundible voz de “Lejos de aquí” y “Morir de amor”, Gabriela Villalba, alcanzó popularidad en su natal Ecuador en 2003 como integrante del grupo Kiruba y luego pasó en 2006 a Kudai.

Durante el receso de la banda, Gabriela se dedicó a su vida privada. Sufrió de bulimia nerviosa, trastorno que la llevó a formar parte de la campaña “Yo me quiero como soy”.

En agosto del año 2016 se casó con Marcelo Knez tras tres años de noviazgo. Han decidido no tener hijos por ahora, ya que prefieren viajar.