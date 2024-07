Gilberto Santa Rosa comparte con el estudiantado de Berklee College of Music en Valencia

Haciendo una pausa en su agenda de conciertos por España, Gilberto Santa Rosa visitó el recinto en Valencia de Berklee College of Music, donde compartió impresiones con el estudiantado que, para este periodo, participa del programa de verano de la universidad.

“Me sentí honradísimo por la invitación y puedo decir que estoy estrenando mi título de doctor porque es la primera vez que voy a una institución educativa a compartir con el estudiantado. Siempre que yo veo juventud estudiando y trabajando en el futuro de la música eso a mí me llena de mucha esperanza. Quisiera hacer algún proyecto con los estudiantes y con los profesores de Berklee y hacerlo aquí en Valencia, igual que en Boston; sería interesante. Me gustó mucho la experiencia y me gustaría volver”, expresó el cantante.

Santa Rosa quien recibió de la prestigiosa universidad especializada en música un doctorado honoris causa en artes musicales el pasado mes de mayo, visitó las instalaciones del campus previo al concierto que tendrá esta noche en la ciudad de Valencia, conocida como la “Ciudad de las Artes y Ciencias” por su riqueza científica, artística y cultural.

El recorrido que realizó “El Caballero de la salsa” junto al director de Operaciones y Relaciones Institucionales, Manuel Costa y la directora de Estudios en el Extranjero y Programas Especiales, Katie Irwin, incluyó la visita a los estudios de grabación, salones de clase e incluso, la oportunidad de disfrutar de las interpretaciones en vivo que realizaron los estudiantes como parte de su clase.

La gira “Auténtico”, llegó a Europa a principios del mes de julio para hacer un viaje especial por varias ciudades españolas iniciando en Madrid. Luego de visitar importantes escenarios en Sant Feliu, A Coruña, Jerez, Fuengirola y Murcia; esta noche, llega a Valencia para deleitar a miles de españoles y latinos de todas partes de América con un amplio repertorio de canciones que le han ganado el favor del público desde sus inicios hasta ahora, no sin antes, hacer un recorrido por el recinto valenciano de Berklee.

“Auténtico Tour”, edición España, continuará con la visita al Trui Son Fusteret de Mallorca el viernes,19 de julio para cerrar con broche de oro la gira española el sábado 20 en Tenerife. De ahí, Gilberto llegará a México en agosto para continuar con su gira mundial.