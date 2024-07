Manuel Turizo celebra a ritmo de bachata la victoria de la selección española

Apenas media hora después de la victoria de España que se proclamaba este domingo ganadora de la Eurocopa 2024, la euforia entre el público estaba servida, por lo que el inicio del concierto de Manuel Turizo fue recibido en Sevilla, tercer destino escogido para su gira “Euro Summer Tour 2024”, con ganas de continuar la celebración.

El elefante en la sala era difícil de ignorar. Tras interpretar “La Nota” y “Mala Costumbre”, las primeras palabras del cantante en el concierto, celebrado en la Plaza de España con motivo del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024, no podían ser otras que de felicitación hacia la afición española y de deseo de victoria para Colombia, que tan solo unas horas después se enfrenta esta madrugada con Argentina en la final de la Copa América.

“España campeón. Si señor. Espero que Colombia quede campeón, por favor de Dios. Hoy de por sí ya es un día feliz, por eso hay que pasarla bien. Para eso vinimos”, afirmaba el cantante tras el inicio del concierto, que se retrasó para que evitar su coincidencia con la final de la Eurocopa.

Banderas españolas y música latina

Unos segundos después, un esperado “Mala Costumbre” levantaba las ovaciones de un público, por cierto de lo más variado, entre el que podía distinguirse desde padres que acompañaban a sus hijas a ver a su ídolo hasta aquellos a los que los ritmos del cantante colombiano les han llegado en una edad algo más avanzada.

De los asistentes, además, no se puede ignorar la combinación de vestimentas debido al señalado día, que combinaban peinados y coloridos accesorios típicos de festival con banderas de la selección puestas a modo de capa o falda.

Cierta sensación de nostalgia llegaba con “Amor en Coma”, un canto sincero a la irremediable sensación de culpabilidad que deja el amor cuando se va. “Cómo decirle que no / que ya no quiero seguir / si ella da la vida por mi”, describe la canción.

Aunque no de forma presencial, algunos de los artistas que han colaborado con el artista hicieron aparición en la cita a través de las pantallas del escenario para acompañar a Turizo, entre las que se encontraban las cantantes Shakira, con “Copa Vacía” y Lola Índigo con “1000COSAS”.

Lola, la verdadera protagonista

Lola, una pequeña de seis años que sobresalía del público con una gran pancarta que narraba “Manuel, soy Lola, tengo seis años y deseo bailar contigo”, protagonizaba uno de los momentos más emotivos de la noche. Con poca vergüenza y una ensayada coreografía, Lola se apoderaba del micrófono para gritar unos versos de “La Bachata” y ganarse el corazón del público y del cantante.

El romanticismo, con algún toque escéptico y ciertamente realista, llegó en “Quiéreme mientras se pueda”. Una voz unísona, mayoritariamente femenina, se hacía con los primeros versos de la canción en el avanzar de una noche que, por cierto, pedía una chaqueta o algo de abrigo tras la inesperada bajada de temperaturas en Sevilla, que había sufrido durante el día más de treinta grados.

A pesar de que sus 24 años lo sitúan en la Generación Z, marcada por el uso de dispositivos electrónicos, pasaban las doce de la noche cuando Turizo hacía una pausa para pedir, por favor, que el público se alejase de sus dispositivos y se conectase “con la realidad”. “Deja el celular y quédate aquí, con nosotros”.

“Esto parece un cuadro”

La fiesta hacía aparición con “Vagabundo” un tema pegadizo y probablemente uno de los más conocidos del cantante, pues su estribillo sonó en todas las radios de nuestro país y fue una de las preguntas del verano 2023.

“Yo he ido a ciudades bonitas, pero como estas hay pocas en el mundo. Esto parece un cuadro. Cuando puedan me pueden invitar”, eran las coquetas palabras que dedicaba el cantante a la capital hispalense.

Un momento especial de la noche quedó reservado para Julián Turizo, que participó en la cita como guitarrista y cantante, celebró a la afición española, piropeó la belleza de la capital hispalense y deseó, como no podía ser de otra manera, la victoria de la selección colombiana.

Para “Una Lady Como Tú”, ambos hermanos decidieron volver al momento en el que se compuso la canción. Unas escaleras, un ukelele y un viernes por la noche. Con la incorporación del público sevillano, uno de los temas más especiales para los hermanos quedó así retratado.

“Yo tengo que cantar con la camiseta del campeón de Europa”, fueron las palabras que Turizo dedicó en la Plaza de España antes de que, de forma inesperada, varias camisetas de la selección española apareciesen en el escenario para vestir a músicos y hermanos, que después interpretarían “El Merengue” como broche final a una noche de celebración y ritmos latinos.