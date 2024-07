Karol G graba un nuevo video en República Dominicana

Karol G escogió una vez más las playas de República Dominicana para la grabación de un nuevo video. Se trata del anuncio donde dio a conocer el cierre de su gira "Mañana será bonito".

La cantante colombiana compartió el clic de 1 minuto y 30 segundos a través de sus redes sociales, junto a un emotivo mensaje.

"Empecé muchas veces este mensaje y solo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro", escribió Karol.

Al parecer, "La Bichota" aprovechó su visita al país a mediados de mayo, cuando filmó en San Pedro de Macorís el video musical de su primer merengue, "Si antes te hubiera conocido", para también hacer la promoción del final de su recorrido de conciertos.