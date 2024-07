Los Heat Awards, un trampolín que desde Punta Cana impulsó el inicio de populares artistas

Para Diana Montes, creadora y productora de Heat Latin Music Awards, la premiación es la “patadita de la buena suerte”, ya que estrellas, como Bad Bunny, Maluma, Sebastián Yatra, J Balvin y Karol G, han logrado su impulso hacia el éxito en el evento.

Entre conferencias y homenajes, Heat Awards se encuentra celebrando una década en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, donde decenas de artistas consagrados y emergentes se nutren acerca de la industria musical.

Fue durante la charla “Mujeres que marcan la diferencia en sus industrias” que Diana Montes explicó los retos que ha enfrentado para convertir los Heat en uno de las premiaciones más importantes de la música.

Montes, quien lleva 25 años de carrera, considera que hacer la premiación en Latinoamérica fue lo más difícil.

“Al principio las disqueras, los medios, no creían en el tema de Latinoamérica, entonces para ellos todo lo que estaba en Estados Unidos funcionaba, pero lo que estuviera de este lado no porque los presupuestos eran más bajos. Increíblemente hace 4 o 5 años este boom de la música latina explota, empezamos a tener una relevancia, empezamos a sacar artistas, que siempre ha habido, pero con unos números impresionantes a nivel global y eso hizo que estos medios, esas disqueras voltearan y adicional que Premios Heat, siendo una marca por fuera de Estados Unidos, se posicionara”, contó Montes.

“Fue un camino de mucho trabajo que se está logrando, pero que ha sido, más que ser mujer, que sí ha tenido sus temas claramente porque también hay otra mujer maravillosa liderando premios, que es Leila Cobo, y que ha hecho un gran premio, es el tema de inicialmente estar en suelo latinoamericano”, recalcó.

En ese sentido, Montes destaca que ser desarrolladores de talentos que en estos momentos son iconos mundiales es el sello y la marca de los Heat Awards.

Diana Montes reveló que le pidió a Dios que su proyecto tomara fuerza, aunque no sabía cómo lo pedía.

El año pasado, la productora y empresaria colombiana sufrió un “bloqueo creativo” y pensó en tirar la toalla, ya que su pasión es crear desde cero nuevos talentos en base a estrategias de marca.

“Me molestaba el tema de los números, de realizar las juntas y empecé a aburrirme de lo que estaba haciendo”, afirmó Montes.“Le pedí a Dios que me mostrara el camino y las personas, y me puso personas maravillosas en mi camino, porque yo necesitaba entender qué iba a pasar con esto porque le pedí tanto a Dios que esta marca fuera gigante que cuando este monstruo se creció, me absorbió y absorbió a mi familia, que eso también es ¿qué pides?”, expresó.

Luego de esa situación, Montes entendió que debía concentrarse en la creatividad y delegar funciones a otras personas, por lo que inició con la producción de esta nueva edición.

“Ahora lo podemos hacer 50 años más (risas). Las cosas cambiaron cuando yo cambié y mi mentalidad cambió porque me estaba ahogando en un vaso de agua y cuando tú tienes eso te tienes que arrodillar y tienes que orar”, añadió.

Sobre los Heat 2024

La fiesta de los diez años de los Heat Latin Music Awards estará conducida este jueves en la noche por personalidades de América Latina como lo son la mexicana Wendy Guevara, la ex Miss Venezuela y diseñadora de moda Amanda Dudamel, la presentadora y actriz dominicana Caroline Aquino y el influencer, actor y comediante venezolano Marko.

La antesala de esta celebración contará con el presentador y periodista de entretenimiento Moisés Salcé, la influencer colombiana La Segura y la actriz y comunicadora Gabi Desangles quienes serán los encargados de presentar la alfombra de esta versión especial.

Los musicales también prometen un viaje por el recuerdo con los momentos más icónicos de Premios Heat y el regreso de Chyno y Nacho.

“Andas en mi cabeza”, “Niña Bonita”, “Me Voy Enamorando”, entre otros, son algunos de los hits que el dueto venezolano interpretará este jueves 11 de julio en Punta Cana, República Dominicana, donde se reunirán grandes artistas y figuras del entretenimiento nacional e internacional.