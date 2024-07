Charlie Zaa anuncia concierto en el país: "Tengo 27 años de carrera y nunca he venido en concierto a RD"

El afamado cantante colombiano Charlie Zaa se encuentra en República Dominicana como parte de la cartelera de artistas que desfilarán este 11 de julio por el escenario de los Heat Awards en Hard Rock Hotel Punta Cana.

Durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO, el intérprete de éxitos como “Flor sin retoño”, “Niégalo todo” y “Nuestro juramento” reveló que tiene planeado ofrecer su primer concierto en el país tras casi tres décadas en la música.

“Ya lo estamos planeando, estamos hablando con empresarios para ver si tenemos la oportunidad. Yo tengo 27 años de carrera y nunca he venido en concierto a la República Dominicana”, afirmó bolerista.

Aunque hasta el momento desconoce dónde será, el artista expresó su interés de encontrarse con el público dominicano del que ha recibido tanto apoyo.

“Yo creo que el Jaragua sería perfecto, tanto para los jóvenes como para los adultos, que podrán disfrutar de un show maravilloso. Yo estaría dando las fechas a través de mis redes”, mencionó.

Sobre su distanciamiento de la isla, siendo su última aparición la que hizo en Premios Soberano 2015, Charlie Zaa admitió: “Yo siento que nunca me he ido, yo siento que siempre he estado presente porque aunque físicamente no haya logrado estar presente con ustedes, musicalmente sí porque mi música siempre está ahí en casita”.

Para empezar la fiesta de los 10 años de Premios Heat, Charlie Zaa se presentó anoche junto a su hijo Aarón Zaa en el “Showcase” de la premiación, donde en reiteradas ocasiones habló de su relación con Dios.

“Es una relación, no es una religión, se trata de comunión, de manejar perfectamente, una relación con mi Señor, tener un tiempo determinado para estar un tiempo a solas con Él en la intimidad en un lugar secreto y mantenerlo siempre durante todo el día en mi mente, en mi boca y en mi corazón y seguir dando testimonio al mundo entero de lo que Él ha sido para mí”, explicó.