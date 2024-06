Yarony Montero, el sobrino del Chaval de la Bachata que traza su propio camino en el ritmo

Contrario a lo que se pueda percibir, los bachateros que gozan de veteranía en la industria musical sí apoyan y se preocupan porque haya un relevo dentro del género tropical, así lo afirmó Yarony Montero en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

Yarony, quien forma parte de la agrupación de su tío El Chaval de la Bachata y también trabaja en su propio proyecto artístico, dijo que ha sido de los privilegiados con el apoyo, no solo de su familiar, sino de otros bachateros reconocidos como Frank Reyes, Luis Miguel del Amargue, Anthony Santos, Lenny Santos y Romeo Santos.

Aunque con algunos de ellos no ha grabado, sí le han expresado su respaldo.

“Yo hice cuatro colaboraciones con artistas establecidos y cuatro con artistas nuevos. Los de la vieja escuela están ahí mirando y apoyan. Lo que pasa es que no lo hagan en público no quiere decir que no están apoyando”, explicó Yarony.

El cantante de bachata valoró el contacto que tuvo con Frank Reyes, quien le hizo saber que le gusta su trabajo.

También hizo mención de la invitación que le externó Lenny Salcedo al concierto de Aventura en Charlotte, Estados Unidos, donde Romeo Santos le lanzó el micrófono para que interpretara “Cuándo volverás”.

“Ellos tienen buena observación y están conscientes de lo que está sucediendo, pero los nuevos proyectos, hasta me puedo incluir, nosotros queremos hacer en dos años lo que ellos han logrado en 25 y 30 años, entonces por eso es que uno a veces se desespera y cree que ellos no están apoyando, ellos sí están apoyando. Todo es un proceso y las cosas van en escala”, señaló.

Yarony aconseja a los demás bachateros de su generación a no desesperarse y ayudarse entre sí, mientras llega el reconocimiento de quienes tienen décadas trabajando, que están al tanto de todo lo que está ocurriendo musicalmente en el ambiente, incluso al punto de conocer a cada exponente nuevo que sale a la luz.

Video Yarony Montero - Dios (Official Video)



SU PROYECTO

Yarony lleva de la mano su proyecto de bachata y su participación como integrante de la orquesta de El Chaval de la Bachata, quien es su tío y a quien le agradece el espaldarazo que ha obtenido desde que le confesó sus deseos de empezar como cantante solitario.

Hace un año que Yarony emprendió su propio camino de la música y ya cuenta con su álbum “El Principio”, de 22 canciones, entre las cuales se encuentra su más reciente sencillo “Dios”, una adaptación en bachata de la balada del dúo brasileño Zezé di Camargo y Luciano.

“Estamos trabajando con adaptaciones para conquistar al público y luego salir con todos los temas inéditos que tenemos”, expresó Yarony.

“Dios” salió al mercado junto a su videoclip oficial que suma más de 155 mil reproducciones en el canal de YouTube de Yaroni.

Yarony inició su carrera musical a nivel profesional en el 2010 con su versión de “Insaciable amante”, de José José, con arreglos de El Chaval de la Bachata. Desde entonces, ha contado con un público que lo sigue.