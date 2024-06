C. Tangana: "Siempre he tenido la ambición de no ser un artista encasillado"

El rapero, compositor, cantautor y actor español C. Tangana afirmó en México que producir cine le ha dado la oportunidad de explorar otras formas creativas y no encasillarse solo como músico.

“Siempre he tenido la ambición de no ser un artista encasillado y una de las cosas que he intentado hacer siempre es tratar de meterme en otras disciplinas y puedo decir que ya lo he conseguido con el cine”, declaró durante su visita al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) que inicia este viernes.

C. Tangana es uno de los invitados estelares a este festival cuya edición 39 será inaugurada con la proyección del documental estelarizado por el rapero “Esta ambición desmedida”, como parte de la delegación de la Comunidad de Madrid como invitada de honor.

La cinta dirigida por Rogelio González, Cris Trenas, Santos Bacana documenta cuatro años de la trayectoria del rapero en torno al proceso de producción del disco “El madrileño”, su cuarto álbum de estudio y el más escuchado de autores españoles, en 2021 y el reto de planear y realizar la gira posterior que el rapero realizó por España y Latinoamérica.

El documental, producido por Little Spain la casa productora creada por el rapero y que estuvo nominado al Premio Goya, será mostrado por primera ocasión en las pantallas de México y América Latina, luego de que fuera estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián, en septiembre pasado.

El músico contó que está dedicando tiempo completo a su casa productora y generando proyectos audiovisuales propios y para otros artistas, una labor que lo ha mantenido ocupado mientras tiene una pausa en la música.

“Estoy contento, estoy emocionado por meterme en otros ‘fregados’ (cosas), en este caso el cine y los proyectos que se vienen”, aseguró.

El rapero afirmó que México es un país significativo en su carrera y en el que estuvo en muchas ocasiones antes y durante el rodaje de “Esta ambición desmedida”, un factor para que decidiera mostrarlo en el FICG.

“México es el primer lugar al que yo fui a dar un concierto fuera de España en mi vida, es un sitio al que hemos venido mucho, hay una relación muy fuerte y presentarlo aquí era fundamental, no se me ocurriría hacer nada sin traerlo a México”, dijo.

El lado íntimo de una gira exhaustiva

El músico, conocido por canciones como 'Tú me dejaste de querer' y 'Mala mujer' afirmó que en la pantalla grande podrán conocer la parte íntima de su vida artística que no suele mostrar en redes sociales, pero también el lado personal y vulnerable que sólo sus allegados comprenden.

“Hay mucha parte de intimidad que probablemente yo enseño bastante poco en las redes, no soy un artista que enseñe mucho lo que hago y aquí tiene ese punto de intimidad que me ves realmente no solo como en el día a día sino incluso en los momentos más bajos o cosas que normalmente nunca le contaría al público”, declaró.

El intérprete aseguró que tras el rodaje del documental aprendió que lo importante es hacer las cosas que como ser humano le emocionan y lo conmueven, para de esta manera poder transmitirlas al público.

“Como artista lo único que merece la pena es utilizar eso (que te emociona), durante mucho tiempo uno no siempre tiene material fuerte, y ahora qu todo el mundo quiere sacar una canción al mes o rodar una película al año, lo cierto es que no creo que sea fácil tener emociones fuertes que tu sepas canalizar y cosas que te hayan pasado de verdad”, señaló.

C. Tangana afirmó que no volvería a realizar una gira que involucre a tanta gente por la complejidad y lo exhaustivo que resultó llevarla a tantas ciudades en dos continentes por cerca de dos años.

“Al día siguiente (de que terminó la gira) sentí alivio, pero también lo miro con nostalgia, me gustó mucho ser capaz de llevar a cabo todo esto con tanta gente, No (la volvería a hacer)”, puntualizó.

Deste esta sábado y hasta el 15 de junio, la edición 39 del FICG reunirá a unos 200 corto y largometrajes en la competencia oficial en las secciones de cine mexicano e iberoamericano de ficción, documental, de animación, con temática ambiental y relacionada a la comunidad LGBTQ+.