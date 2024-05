Kalimete: “A veces me molesto cuando no reconocen que el merengue necesita ayuda”

La forma de hacer negocio con la música cambió. Para que su trabajo tenga un alcance global, los artistas deben utilizar las nuevas herramientas y plataformas digitales modernas. Sin embargo, según Kalimete, muchos se resisten y continúan “análogos” y “haraganes”, especialmente los merengueros dominicanos.

En entrevista con LISTÍN DIARIO, el cantante dominicano Ramfis Reyes, nombre real de “Kalimete”, habló sobre lo rezagado que se han quedado los principales exponentes del género tropical del país en comparación con los del género urbano.

“Lo peor es cuando tú estás necesitando ayuda y tú dices que no la necesitas”, manifestó sobre los artistas tropicales y su negativa a aceptar que el merengue no se encuentra en su mejor momento.

“A veces me molesto cuando veo que no reconocen, digan: ‘sí, el merengue y la música tropical necesitan ayuda y las herramientas digitales para poder ponernos al día’. Porque muchos de ellos (artistas) no saben nada del negocio digital ni quieren aprender, porque cuando tú le vas a hablar sobre eso te dicen que no y no quieren incluso evolucionar por quedarse en su formato antiguo”, expuso Kalimete.

El éxito en la era digital no es solo cuestión de talento musical, también es fundamental que los artistas abracen los cambios de la digitalización y el uso estratégico de las herramientas modernas para alcanzar y conectar con un nuevo público, comentó.

“El contenido es tan importante como la música”, afirmó Kalimete, pero “lo confunde con que tú tienes que hacer un escándalo y no es así. Lo que tienen que descubrir es cómo van a enganchar con tu público y mantenerlo.”

Video Kalimete X Jey One - Toy Harto (Video Oficial).



Falta de estrategias

Según sus comentarios, los merengueros deben dejar la “haraganería” y empezar a trazar estrategias de contenido tal como artistas de la talla de Karol G, quien, aunque es una de las artistas más importante en este momento, no solo se basa en lanzar música, sino que tiene un equipo con ella generando contenido para sus seguidores.

No obstante, aclaró que no todo está perdido y destacó que el merenguero Manny Cruz es uno de los pocos artistas de este género que ha entendido el negocio, aunque sus letras sean un tanto “popi”.

“Manny Cruz ha buscado su nicho y dentro de lo que es él ha encontrado una conexión con el público, pero sí pienso –y es mi opinión- la música de él está un poquito demasiado popi para poder llegar a lo popular siempre y cuando sea el nicho al que él quiere llegar, pero para llegar al mundo de abajo, tiene que usar el lenguaje que están usando los artistas urbanos internacionales que es explícito”.

Para que el género tropical recupere su popularidad internacional, necesita adaptarse a los “códigos modernos de exposición,” debido a que según su experiencia los jóvenes consumidores de música, especialmente aquellos menores de 30 años, están más inclinados a escuchar música a través de playlists y plataformas de streaming, lo que subraya la importancia de una estrategia digital bien ejecutada.

Su ejemplo

Un ejemplo es él mismo, quien estrenó su disco “The One”, el cual debutó entre los álbumes tropicales más escuchados en Spotify con tres millones 976 mil 189 escuchadas desde su salida el pasado 9 de mayo.

Colaboraciones

De este álbum se desprende “Toy harto” en colaboración el exponente urbano Jey One. Este tema ha tenido una buena acogida el público, especialmente en las redes sociales como TikTok.

“Por ejemplo, este tema no tiene ninguna mala palabra, pero tiene los códigos modernos para que pueda conectar con los jóvenes, de lo contrario, no vamos a poder llegarle porque el lenguaje que ellos hablan es más moderno”, explicó el cantante.

Las colaboraciones con artistas urbanos han demostrado ser una fórmula exitosa para Kalimete e integrar elementos urbanos en la música tropical no solo moderniza el sonido, sino que también amplía el alcance del género.

Un ejemplo de esto son las colaboraciones que ha realizado con artistas como Rochy, Musicólogo, El Clasicon y Omega, que han sabido combinar sus estilos para crear música que conecta con ese público joven.

Sobre “The One”

En este disco el Ramfis Reyes también funge como productor a Miguel Azcona; Robinson Hernández, Wilda Díaz y Dimelo Patrick.

Las canciones que integran el disco son: “Toy Harto” (featuring Jey One), “Hoy quiero bebé”; “Confesiones” (versión merengue), “Cama de fuego”; “La baby”, “Auh”; “Al ritmo de la noche”, “Bailemos”; “El inmigrante” (featuring Rogelio Martínez), “Malacorita” (featuring Rochy RD); “Toy harto” (solo), “Maldito Flow”; “Confesiones” (versión bachata), “Toy harto” (versión radio); “Confesiones” (versión merengue) y “Hoy quiero bebé” (versión guaracha).