La canción que Maná se negó a grabar con Shakira y se convirtió en un éxito

Shakira dio una entrevista a “La Música Podcast” donde promocionó su nuevo disco, “Las mujeres ya no lloran”, y recordó el momento que vivió hace algunos años cuando estaba por lanzar uno de los sencillo que marcaron su carrera.

En su explicación, Shakira reveló que intentó grabar aquel tema con Maná, pero la banda mexicana se rehusó a esta oportunidad y, en su lugar, buscó a Alejandro Sanz.

“Me acuerdo que cuando invité a Alejandro Sanz a hacer La tortura había invitado a Maná, y me dijeron que no. Después ya me invitaron ellos a hacer Mi verdad, pero en ese momento sí es verdad, cuando invito a Alejandro, que además fue un acierto, no había colaboraciones y el reguetón estaba empezando, era una cosa que estaba muy segregada a Puerto Rico”, introdujo la colombiana, y aseguró que esto no impidió mantener una buena relación con la banda.

Asimismo, añadió: “Hicimos La tortura, que recuerdo, tuvo mucho éxito en España. Pero en España todavía no sonaba el reguetón, había muchos prejuicios contra el reguetón, y La tortura era un reguetón. Lo que pasa es que lo metimos a Alejandro Sanz para disimular un poquito”.

Esta decisión fue una de las más acertadas de su extensa carrera musical, ya que le permitió despegar a nivel mundial. El single escaló a los primeros puestos de diferentes listas, algo poco común hasta el momento, para la música hispanoparlante. Tal como lo mencionó la artista, era una época en la que el reguetón recién estaba saliendo a la luz y no tenía el aval que hoy tienen artistas como, por ejemplo, Bad Bunny.

Asimismo, “La Tortura”, recibió una gran cantidad de nominaciones y premios. Fue galardonada como grabación del año en los Premios Grammy Latinos 2006. Su videoclip, en tanto, también será recordado por los fanáticos de la artista, ya que en el mismo quedaron demostradas sus dotes para mover las caderas.

En resumen, fue uno de los grandes hits de esa década; pero solo los integrantes de Maná saben si se arrepintieron de haberla rechazado, o no.