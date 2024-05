"Porque mi vieja ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí...", la canción que le da eternidad a Omar Geles

Omar Geles, el cantante de vallenato que murió este martes, deja como legado una serie de canciones que traspasarán varias generaciones y algunas como "Los caminos de la vida" serán para siempre.

Es uno de los vallenatos más conocidos en el mundo: "Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, o son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida...".

"Los caminos de la vida" fue compuesta en 1992 "al recordar las dificultades de la niñez donde ella era nuestra heroína. Esa mujer valiente, trabajadora y capaz que luchó para sacarnos adelante. Nunca pensé que la canción se metiera en el corazón de todos, pero sigue sonando y eso me llena el corazón de alegría y más sabiendo que es para mi vieja Hilda”, recordó Omar Geles durante una entrevista con Vicsari recordada este martes en el portal Infobae.

Video Los Caminos De La Vida, Los Diablitos - Video



Como escribió hace varios años Diego Londoño, crítico de música del periódico El Colombiano, esta canción hace parte del ADN de los colombianos.

“Mueven tan fuerte las fibras en el corazón que se vuelven propias, se sienten en la piel y se quedan por siempre con nosotros. Eso pasa con Los caminos de la vida, una canción tan colombiana como el arroz con coco y las montañas de verdes de todas las tonalidades, una canción tan colombiana como el mismo vallenato”, escribió Londoño.

Omar Geles, cuenta Londoño, compuso esta canción al recordar las dificultades de su niñez, la escasez y la falta de un padre que partió sin regresar. “Pero sobre todas las cosas, está dedicada a su madre, la mujer valiente, trabajadora y capaz que luchó por sacar una familia, con la fuerza de su corazón cansado".

Luego agregó: "Omar Geles escribió esta letra en un cuaderno de hojas amarillas en 1992, sin saber que se convertiría en una de las dos canciones del vallenato colombiano más escuchadas y tarareadas en todo el mundo, al lado de La Gota Fría”.

El Colombiano relata que lLa historia continúa cuando luego de componer la canción y presentársela a su compadre Lucho Romero, Omar generosamente quiso ceder su composición a El Binomio de Oro para que la grabaran, “pero no sucedió así, el destino dictaba que debía ser eternizada por él mismo y su compañero de canciones Miguel Morales con Los Diablitos Vallenatos”, cuenta Londoño.

Esta canción trascendió fronteras y, a la fecha, cuenta con más de 30 versiones cantadas por artistas en todo el mundo, desde Vicentico, Los Ángeles Azules, Paula Arenas, Lila Downs, Celso Piña, Los Dinos, Camboy Estevez, entre muchísimos otros, incluso por fenómenos mainstream y pop como Alexander Acha y Dulce María.

“Los caminos de la vida, una canción genuina, visceral, escrita gracias a una verdad que se hizo banda sonora de los caminos recorridos y de los que aún faltan por recorrer”, concluyó Londoño citado por El Colombiano.

Otra canción dedicada a su madre

Antes de su deceso, exactamente, 11 días atrás, el cantautor había lanzado una canción denominada "Lo que vivió mamá", reseñó el periódico El Tiempo.

Ómar Geles compuso ese nuevo tema para su mamá, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Madre, así se lo manifestó a Hiilda Suárez, su madre, por medio de un video publicado en sus redes sociales.

Omar adoraba a su madre. En su cuenta en Instagram hay una publicación del 19 de diciembre del 2023, donde aparece junto a ella.

“Hoy recuerdo que cuando tenía 5 años podía tocar el acordeón. Pero no me gustaba andar tocándolo, luego mientras lavaba la ropa, me pagó unos centavos para que la tocara, así que me enamoró más del acordeón ahora que la veo haciendo sus pasteles. Canto con el alma esta canción que ha inspirado entre muchas otras. Lo más hermoso del mundo es tener a la mamá, quien se identifique conmigo, los leo”, posteó Geles.