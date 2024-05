Músicos típicos del Cibao y la Coordinadora Cultural con Abinader se reúnen en Santiago

La Coordinadora Cultural con Abinader sostuvo el pasado martes un encuentro en Santiago con representantes del merengue típico, quienes plantearon las necesidades e inquietudes del sector a los principales dirigentes de la coordinadora.

En el encuentro, celebrado en el Hodelpa Garden Court, hicieron uso de la palabra Fefita La Grande, Francisco Ulloa, María Díaz, La India Canela, El Viejo Puro, El Prodigio, entre otros exponentes del ritmo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ante la presencia del doctor Antoliano Peralta y el músico Pochy Familia.

Al resaltar el aporte de los músicos típicos a la industria cultural y creativa Pochy Familia informó sobre uno de los encuentros que junto a otros colegas ha sostenido con el presidente de la República, Luis Abinader, quien al escuchar las inquietudes de la clase artística ha manifestado su interés de buscar solución a la falta de seguro de salud, pensión digna, entre otras necesidades del sector.

“Además de esas necesidades hablamos sobre la necesidad de una Ley de Música y de una ley de Registro Único de Artistas, para saber cuántos somos en cada renglón, porque, sin data es imposible hacer políticas públicas que nos impacten”, aseguró Familia.

Reiteró que la clase artística y cultural no está buscando ayuda, ni mendigando, sino reclamando políticas públicas para fortalecer el sector. “Nosotros no estamos mendigando, lo que le pedimos al presidente y al Estado dominicano, como ciudadanos, como pequeños empresarios, es el ordenamiento de nuestro sector y por eso hemos gestionado esta Coordinadora Cultural. El mismo presidente Abinader, quien siempre se ha mostrado interesado en nuestras inquietudes, nos propuso crear una ARS especial y una AFP para los artistas, donde el Estado pondrá un fondo semilla y nosotros completaremos con nuestros aportes, entre otras cosas”, reveló.

De su lado Fefita La Grande, hablando en representación de sus colegas, agradeció el interés del presidente Luis Abinader en que las necesidades de los merengueros típicos sean escuchadas y puestas sobre la mesa de discusión, a través de la Coordinadora Cultural.

“En nombre de mis compañeros, agradezco a la coordinadora esta oportunidad de escuchar nuestras necesidades. Yo trabajo para vivir, porque si no toco no tengo dinero, por eso agradezco al presidente Abinader la pensión que me otorgó, y también agradezco que tenga pendiente a los músicos típicos, que lo único que hacemos es llevar alegría al pueblo”, argumentó la acordeonista.

Luego de La Vieja Fefa hicieron uso de la palabra La India Canela, El Viejo Puro, Francisco Ulloa, María Díaz y El Prodigio, quienes agradecieron la oportunidad que se les ofrecía de exponer las inquietudes y necesidades de los hacedores de la música típica y reiteraron su apoyo a la reelección del presidente Abinader.

Al hacer uso de la palabra el doctor Antoliano Peralta explicó que su presencia en el acto obedecía al interés del presidente Luis Abinader de escuchar a los protagonistas de la industria creativa, entre ellos, a los músicos típicos, para juntos buscar soluciones a sus necesidades.

“He venido aquí a escucharlos y ser portavoz de sus inquietudes, pero quiero que sepan que el gran trabajo lo está haciendo la coordinadora y la verdad es que las actividades culturales y artísticas en República Dominicana, a partir de ahora, habrá que dividirlas entre el antes y el después de la Coordinadora Cultural”, finalizó el doctor Peralta.