Ángela Carrasco: RD proyecta buena imagen en el exterior, pero inseguridad y desigualdad le preocupan

Ángela Carrasco dijo sentirse muy contenta por la buena imagen que ha proyectado República Dominicana hacia el extranjero, sobre todo, por su promoción turística, pero señaló que le preocupa mucho la inseguridad que se vive y las desigualdades sociales.

“Yo pienso que nosotros vamos por buen camino a nivel de lograr objetivos, pero ¿qué me preocupa? lo que está viviendo una parte muy importante de nuestro país, que es el que no logra tener lo que necesita para seguir caminando. Me da mucho miedo el que perdamos eso, de que nuestros niños no vayan a estudiar, aunque sus familias no tengan recursos, eso me preocupa mucho”, señaló Carrasco.

Sostuvo que también le preocupa cuando le comentan que la gente del tema de la inseguridad en las calles.

“Me preocupa también el que me digan que salen por la noche y que te quitan el bolso y que te pueden dar cuatro palos, eso también me preocupa”, manifestó la soberana.

Y como estamos en temas de elecciones políticas, la artista expresó su deseo que en algún momento el país elija a una mujer como presidente de la República.

“Necesitamos una mujer presidente”, enfatizó la exitosa artista criolla reconocida por su gran trayectoria y sus grandes éxitos como "Quererte a ti", "Ahora o Nunca", "No me puedo quejar", "Amigo mío", "Cuenta conmigo", "Caribe", "Cariño mío" y otros.

Feliz y orgullosa de sus nietos

Al responder sobre el estado de su salud, pues el año pasado sufrió un desmayo en el escenario, Ángela Carrasco respondió que está muy bien, con mucho ánimo y muy feliz.

“Tengo mis hijos bien, trabajando, estudiando algunos. Tengo mis nietos, tres nietos, tengo tres niños, pero déjame decirte que, eh, parece mentira que tengan su papá, su mamá las otras abuelas tal, pues a quien ellos han salido ha sido a su abuela a ésta, a su abuela dominicana”, confesó con mucha satisfacción la artista.

La Soberana habló con devoción de su nieta Daniela, que ya tiene 13 años, y sigue sus pasos como artista.

Dijo que recientemente ha interpretado el papel de la reina en el Rey León. “Canta fenomenal, baila que no te puedes imaginar, ella es una persona que desde ya es un artista”, expresó emocionada la artista.

Al hablar de su vida en la actualidad, Carrasco indicó que su espíritu de artista está intacto como fue en su primera juventud.

“La vejez no tiene nada que ver con Ángela Carrasco. Ángela sigue siendo esa artista joven, va a ser y seguirá siendo joven todo el tiempo. Mira, Ángela lo que es una enamorada de su de su profesión, cada día me alegro más de haber escogido esta profesión de ser artista”, concluyó.

Balada y bolero

La nueva Soberana de República Dominicana aseguró que tanto el bolero como la balada son géneros musicales que no morirán, a pesar del “boom” de otros ritmos que congregan y apasionan a la juventud en la actualidad, como la música electrónica y el reguetón.

La artista dominicana, que reside en España, manifestó su convencimiento de la música romántica no morirá y llamó a las nuevas generaciones a ser auténticos, a creer en su talento y a sentirse únicos.

“Creerse lo que están haciendo. Yo sé que hay gente nueva muy profesional y que lo están haciendo, o sea, tienen que creerlo y tienen que sentirse únicos. Ah, que fulanita canta eso y yo también lo quiero cantar. No, hay que sentirte único”, señaló Carrasco en una entrevista telefónica ofrecida a Listín Diario.

La exitosa y veterana artista señaló que la balada y el bolero son estilos que viven en el corazón de la gente.

“Cada vez que se saca un nuevo disco de boleros o de canciones antiguas cantadas nuevamente tienen éxito”, indicó la artista, aunque puntualizó que no le gusta cuando un bolero clásico lo llevan a ritmo que desnaturalizan la esencia.

Concierto en Nueva York

Carrasco, quien tiene pautado para el próximo sábado 4 de mayo el concierto “Hoy Como Ayer”, junto a otro icono de la balada romántica, Fausto Rey, en Lehman Center de Nueva York, recordó que en su trayectoria ha logrado recorrer varios estilos o géneros musicales como el tropical, juntos a afamados artistas como Celia Cruz y Willy Chirino.

La cantante dijo que tal vez a muchos artistas le está pasando que sus producciones no les están funcionando porque la gente prefiera otros ritmos, pero indicó “tampoco es que yo me voy a poner a cantar cualquier cosa, no, pero yo he tenido suerte de poder cantar música tropical, de poder cantar baladas, de poder cantar boleros (…) para mí el haber cantado con Celia Cruz, que nunca había cantado con otra mujer. Con Willy Chirino, con Camilo Sesto, pude caminar por varios estilos, gracias a Dios, y también trabajarlos y hacerlos éxito en mi voz”, sostuvo la artista dominicana reconocida recientemente por la Asociación de Cronistas de Artes (Acroarte), como la Gran Soberana.

Al hablar sobre el concierto en Nueva York, Carrasco expuso que, aunque han cantado juntos en algunas ocasiones esta es la primera vez que realizarán un concierto juntos y aseguró que habrá mucha magia, que será un lujo cantar con Fausto Rey, que le será mágico cantar “Callado” con él, una canción que cantaba con el artista español, Camilo Sesto.

Consideró que Fausto Rey “tiene una voz prodigiosa, que ha conservado muy bien y porque yo creo que él es un artista muy especial, así que para mí es un honor, el poder cantar con él”.

Su próximo sueño

Luego de lograr ser reconocida en el país como la Gran Soberana, a Angelita Carrasco, como popularmente la conoce su pueblo, tiene otro sueño y es realizar una serie de conciertos en República Dominicana, acompañada de artistas nacionales que quiere y admira, como Fernando Villalona, Luchy Vicioso, y otros.

“Me encantaría reunirme con varios artistas e irnos a caminar por República Dominicana, sería fenomenal, ahora hay tantos sitios donde cantar y dónde poder hacer algo interesante, me gustaría, sería muy lindo”, expresó emocionada la artista, quien además precisó que esto podría ser para el 2025.