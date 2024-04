“El cantante”, de Rubén Blades, y “Amor eterno”, de Juan Gabriel, ingresan a Biblioteca del Congreso de EE.UU.

Las canciones "El cantante" y "Amor eterno", escritas por latinos en diferentes épocas, entrarán en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

“El cantante”, de 1978, escrita por Rubén Blades, es la canción emblemática que identifica al fallecido astro puertorriqueño Héctor Lavoe.

Mientras, "Amor eterno" es el homenaje del cantautor mexicano Juan Gabriel a su madre. La biblioteca incluirá en su registro la grabación de 1990 de la canción lanzada originalmente en 1984.

Juan Gabriel falleció en 2016 a los 66 años, pero su hijo Iván Gabriel Aguilera, dijo que su padre habría estado encantado de ver una de sus famosas composiciones enaltecida por el registro. Aguilera charló con la biblioteca sobre la incorporación de la canción.

“Las generaciones en el futuro, eso es lo que él siempre quiso, que vean su música y que se le aplique a su vida también. Había algo que él siempre decía, que ‘mientras el público, la gente, siga cantando mi música, Juan Gabriel nunca va a morir’, y es bonito ver eso está pasando aquí”, señaló en un comunicado enviado por la biblioteca.

Luego agregó: “Es algo maravilloso para nosotros, es un gran honor, es un gran honor para mi papá, yo creo que para su legado es algo de lo máximo”.

Video Hector Lavoe "El Cantante", en vivo, en 1978.



Video Hector Lavoe "El Cantante" en Noche De Gala PR 1983. Video, en vivo.



Video Juan Gabriel - Amor Eterno (En Vivo [Desde el Instituto Nacional de Bellas Artes])



Video JUAN GABRIEL AMOR ETERNO EN VIVO HD



Los nuevos miembros del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso incluyen el álbum de ABBA de 1976 “Visitors”, el álbum de 1994 de The Notorious B.I.G. “Ready to Die”, el disco de Blondie de 1978 “Parallel Lines” y la versión de 1949 de Gene Autry de “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”.

La bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, anunció el martes las 25 grabaciones incorporadas al registro en 2024, y señaló en un comunicado que son dignos de preservación “en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”.

Otros títulos considerados entre “los sonidos definitorios de la historia y la cultura de la nación” son el álbum de Jefferson Airplane de 1967 “Surrealistic Pillow”, el álbum de Green Day de 1994 “Dookie” y “Wide Open Spaces” de 1998 de The Chicks.

El álbum de comedia de 1971 de Lily Tomlin “This Is a Recording” es la única grabación no musical en la lista de este año.

Autry, el vaquero cantante que fue una de las estrellas más grandes de Estados Unidos a mediados del siglo XX, grabó la versión definitiva de “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” (Rodolfo el reno de la nariz roja).

El año pasado, una canción navideña perenne más reciente, “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, se unió al registro, que ahora tiene 650 títulos.

Video Abba - Dancing Queen (Official Music Video Remastered)



“The Visitors” fue el cuarto álbum del supergrupo sueco ABBA, e incluyó sus éxitos “Dancing Queen”, “Money, Money, Money” y “Fernando”.

Blondie y la cantante Deborah Harry tuvieron su gran avance comercial con “Parallel Lines”, un álbum con una famosa portada a rayas en blanco y negro que incluía “Heart of Glass”.

A él se une este año otro clásico de la nueva ola del mismo año, el álbum debut homónimo de The Cars.

El álbum de 1994 de The Notorious B.I.G. “Ready to Die” con “Juicy” y “Big Poppa”, fue el único álbum lanzado durante su vida, encabeza los registros de hip hop de este año que también incluyen “La-Di-Da-Di”, el sencillo de 1985 de Doug E. Fresh y Slick Rick.

“Rocket ’88’” de Jackie Brenston and His Delta Cats, el sencillo de 1951 que algunos argumentan que fue la primera canción de rock ‘n’ roll, también está en la lista.

Sencillos que definieron la carrera de varios artistas emblemáticos también ingresarán al registro, incluidos “Chances Are”, de Johnny Mathis, “Don’t Worry, Be Happy” de Bobby McFerrin, “The Tennessee Waltz” de Patti Page y “Ain’t No Sunshine” de Bill Withers.