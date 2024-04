Norby Montero: periodista de Hondo Valle que busca otro camino en la bachata

El periodista Norberto Montero Encarnación, conocido artísticamente como Norby Montero, lanzó "¿Dónde está el amor?", una bachata de su autoría, con la que busca abrirse paso en la industria de la música y conquistar el cariño del público.

Norby Montero, quien actualmente pertenece al equipo de periodistas de Roberto Cavada, en RC Noticias, expresó que se trata de una bachata tradicional con un toque de modernidad y romanticismo, pero que tampoco deja de lado la parte popular.

Resaltó que la composición tiene impregnando un toque de sentimiento y melancolía, además de una trama que envuelve, ya que está cargada de un mensaje que toca a muchos, por ser una historia de la vida cotidiana.

"¿Por qué letras nuevas? Bueno´ siempre he sido promotor de las letras nuevas en la música. No es que me opongo a los fusilamientos, como se le dice en buen dominicano, pero el público siempre espera escuchar cosas nuevas, cosas diferentes, y creo que la bachata y el merengue necesitan precisamente eso en este momento", manifestó el artista.

Con un estilo diferente, Norby Montero, promete llevar al público un contenido de calidad y una propuesta musical seria que combina sonidos modernos y llamativos con la bachata tradicional.

La bachata, producida por Norberto Pimentel (Zero Digital), está disponible en Spotify, Apple Music, Youtube, Amazon Music y demás plataformas digitales y todas las redes sociales

Video Norby Montero - Donde esta el amor. Video.



Norby Montero, oriundo del municipio Hondo Valle, Elías Piña, realizó sus estudios primarios y secundarios en El Cercado, San Juan, donde comenzó a sentir pasión por la música cuando se integró al coro de la Iglesia Católica.

Grabó su primer sencillo en el 2011, titulado "Por amor" y en 2013 hizo una adaptación a bachata de la canción "No hace falta decirlo", interpretada originalmente por Franco de Vita.

En ese período se presentó en fiestas patronales de varios pueblos del sur, pero en 2013 dejó de lado la música para dedicarse a los estudios, obteniendo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Dominicana O&M. Actualmente es estudiante término de una maestría.