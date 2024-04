Ryan Cox presenta su álbum “A popcorn” y lo promueve en RD

El cantante venezolano Ryan Cox presentó su primer álbum “A popcorn”, del cual se desprenden temas como “Alt” y “Me arriesgo a amar”.

El joven de 17 años ya ha roto récord de 23 semanas en primer lugar en el Top general y 33 semanas en el primero lugar Pop–Rock de Venezuela.

Además, logró la canción más escuchada del 2023, en Venezuela (según Monitor Latino), titulada “Sinceramente”.

Cox define “A popcorn” como un disco muy personal. Comprende ocho temas escritos por el propio intérprete.

Lo más importante de este material discográfico es que está armado según la historia de amor del artista, pero también puede ser la de uno de sus miles de fanáticos, porque se arma y se desarma como un rompecabezas, lo que significa que puedes escuchar tu propia historia o la que quieres vivir, se indica en un comunicado enviado.

Dulce o salado, el nombre “A popcorn” es porque cada “cotufa”, “crespeta”, “pochoclo”, “palomitas”, ”maíz pira”, como le dicen en cada país, es totalmente diferente.

Este álbum presenta una canción muy distinta a la siguiente y no porque Ryan Cox no tenga un sonido o un estilo definido, sino que quiso hacer un recorrido por distintas aristas del rock. Así que, pasa por el rock and roll, rock progresivo, rock alternativo con un toque de ska, refiere la información.

En cuanto a las letras, la mayoría son autobiográficas y llenas de sentimientos, lo que hace que escucharlo sea una experiencia.

En “Me arriesgo a amar” decide creer de nuevo en el amor, a pesar de que le rompieron el corazón,historia que plasmó en su canción, “Sinceramente”.

“Esta es una balada rock donde quiero darme una nueva oportunidad para amar a una persona”, comentó Cox coautor del tema.

Después de su gira por Estados Unidos, Puerto Rico y varios estados de Venezuela, el cantante viajó a Bogotá, Colombia, donde grabó el video, bajoj la dirección de Andy Martinez y Ryan, con historia de Ama Peraza.