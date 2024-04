El cantautor Enrique Féliz: el comunista que el 21 de septiembre de 1997 fue tocado por la Palabra de Dios

La relación de Enrique Féliz y Jesús (Señor y Salvador) inicia cuando él vivía en Estados Unidos. Como un buen comunista era no creyente y no le interesaba nada que tuviera que ver con religión. Hasta un día...

De un vecino recibió una Biblia y en medio de un acontecimiento, el 21 de septiembre de 1997, encontró en el Evangelio Mateo 6 (25-31) cómo Dios le invitaba a dejar todo en sus manos, a no preocuparse y a ocuparse de llevar la Palabra de Dios.

“El Señor se reveló a través de su Palabra, con los años entendí que Él es la Palabra y me encuentro con este Evangelio y eso me impactó, me llenó de esperanza e ilusiones”, confesó.

El tema “Levántate y anda” es uno de los muchos que Enrique Feliz ha grabado para alabar a Dios y que tiene la gracia de que a través de sus letras, y la fe de quienes así lo creen, ha curado de enfermedades a muchas personas.

“Levántate y anda” llegó a las estaciones de radio cristianas y de inmediato se convirtió en un éxito. La gente le ha compartido decenas de testimonios de lo sucedido con curaciones de enfermedad luego de estar presentes en la prédica del ministerio del artista y escuchar la canción.

Con guitarra en manos, Enrique Féliz llegó a la redacción del Listín Diario a interpretar estrofas de siete de sus principales composiciones de su millar de inspiraciones que han nutrido la bachata, el merengue y la balada, en voces de populares cantantes.

“El melao de Mireya”, “Creencias”, “Lo sé” (bachata grabada por Luis Vargas), “Dosis de amor” (interpretada por Anthony Santos), “La pared” (Joe Veras le puso su voz), “Temperatura ambiente” ft. Johnny Ventura y el tema cristiano católico “Levántate y anda” componen la selección escogida para contar sus historias, sus contextos y cómo se convirtieron en éxitos.

"EL MELAO DE MIREYA"

“¿Cuál será el melao que tiene Mireya que todos los hombres andan detrás de ella?”. Este merengue fue grabado en 1985, producido por Karen Récord, con arreglos de Juan Luis Guerra, en el piano Ramón Orlando y en la tambora el fenecido Ángel Miró Andújarel recordado “Catarey”.

Lo primero que comienza revelando es que el tema no fue inspirado en una mujer. La inspiración le llegó la primera vez que estuvo en el carnaval, en la avenida George Washington, de la capital dominicana.

Enrique, que es oriundo de Tamayo, provincia Bahoruco, al sur del país, observó una dinámica de una comparsa que gritaba una frase y el pueblo la concluía.

“Yo que era un compositor en ciernes, cuando vi aquello dije: - si alguien escribe una canción con esa dinámica, que integre a la gente, eso va a ser un palo, y me quedé con eso, pero luego de unos años voy en autobús y sin estar pensando en eso de repente me llegó a la mente esa idea: ¿cuál será el melao que tiene Mireya?, con los versos que siguen a continuación”, relató durante su visita a LISTÍN DIARIO.

El merengue, que el ranking de sus canciones, interpretadas por él, ocupa el lugar número uno, desde que se grabó se convirtió en un éxito en momentos en que el ritmo gozaba de gran pegada.

“Sin dudas que fue la canción que me sacó del anonimato y no hay entrevista o concierto que realice que no me pregunten por la canción”, afirmó el artista.

También relató: “La gente siempre me pregunta ¿cuál es ese melao que tiene Mireya?, creo que en cada mujer hay una Mireya, que ella sueña y espera que le llegue a su vida un varón que él despierte el deseo, esa necesidad y es gusto de poder entregar todo el melao que tiene, para eso hay que amarla, respetarla, serle fiel, apoyarla y ser verdaderamente un compañero”.

"CREENCIAS"

El merengue titulado “Creencias”, autoría de Enrique Féliz, es de estilo costumbrista, con un poco de mangulina, con los arreglos de Ramón Orlando. Este tema nació por encargo de Yaqui Núñez y Freddy Beras Goico cuando conducían y producían el programa televisivo “De Noche”.

El programa trataba temas monotemáticos y se apoyaba en la música. En ese entonces Enrique era un bateador “emergente”. En muchas ocasiones le tocó escribir de un día para otro hasta dos o tres canciones.

Cuando desarrollaron el tema de las creencias, que en primer momento fue montado por el extinto maestro Jorge Taveras, Enrique tituló la canción con este nombre y contó una serie de cábalas y convicciones que, generalmente, están muy arraigadas en los campos y pueblos del país.

“Recuerdo que la noche del estreno, la canté con una guitarra, acompañado por la orquesta de Jorge Taveras, y leyéndola en una chuleta porque tenía horas que la había escrito”.

"lo sé"

“Lo sé” es el título de una bachata que Luis Vargas hizo un gran éxito.

Las letras fueron pensadas desde sus inicios para bachata y forma parte de un grupo de canciones que Enrique Féliz escribió para Luis Vargas, quien se apresuró a grabarlas inmediatamente desde que las escuchó.

Iniciaba el nuevo milenio y Enrique, nativo de Tamayo (provincia Bahoruco) había dejado atrás diez años de trabajo en Estados Unidos y regresó a República Dominicana a continuar con su carrera artística.

“En lo que me ubicaba y buscaba algo que hacer aquí en el país, me puse a componer canciones, entonces empecé a pensar en cosas que podrían convertirse en canción y así nació esta”, manifestó durante su visita a LISTIN DIARIO.

"dosis de amor"

Esta bachata grabada por Anthony Santos (El Mayimbe), es otro de los grandes éxitos de Enrique Féliz, quien además escribió para el veterano bachatero otros temas como “Camarera” y “Me rompió la cama”.

Todas las obras que Féliz ha escrito y que se convirtieron en éxitos en voces de otros artistas se encuentran en la producción “Recogiendo lo mío”, que el cantautor grabó hace unos meses.

"LA PARED"

Esta bachata que nació pegada en la voz de Joe Veras, le mereció a Enrique Féliz un premio Casandra a Mejor Bachata en el año 2003. Esta y otras canciones de amargue surgieron en el tiempo de ocio cuando vino de retirada a vivir al país. El tema tiene su origen en unos amores que vivió en su adolescencia, teniendo 15 años y su novia 13. Enrique era impedido de acercarse a la niña, pues los abuelos de ésta se lo tenían prohibido. Entonces se las ingenió para poder estar con ella.

"TEMPERATURA AMBIENTE"

“Temperatura ambiente” es un featuring que Enrique grabó junto a Johnny Ventura, uno de los últimos merengues grabados por El Caballo.

Enrique y Johnny no tuvieron la oportunidad de compartir mucho tiempo, pero las pocas veces que conversaron siempre se dejaron gratas palabras de admiración y dejando la posibilidad de grabar un tema a dúo. Pues llegó la oportunidad cuando Enrique escribió “Temperatura ambiente”.

Según recordó el cantautor, el encuentro entre él y Johnny, el día que grabaron la canción, fue tan especial que le denominó una especie de retiro espiritual.

“Empezamos a conversar y percibí que la gente que no conoció a Ventura de cerca no sabe la profundidad de su pensamiento y la espiritualidad que había en él. Para nosotros fue como un retiro espiritual, porque Johnny era un maestro de la vida, porque se tomaba su tiempo para transmitir sus conocimientos y experiencias espirituales”, contó sobre su encuentro con Ventura.

El cantautor Enrique Féliz durante su visita a LISTÍN DIARIO.

DEL CANTAUTOR

Desde que la conciencia fue despertando en su pequeño cuerpecito, siendo apenas un niño, el cantautor y escritor Enrique Feliz tuvo una gran capacidad para observar todo lo que sucedía a su alrededor.

Nació en Tamayo, provincia Bahoruco, al sur del país, en donde ayudaba a su padre, con el ganado, en el campo.

Desde entonces comenzó acumular experiencia, a observar, las ideas le llegaban con facilidad para hacer canciones, gracias a los estudios y a la lectura fue adquiriendo un universo de información, que le permitió ir moldeando su personalidad como cantautor.

Siendo un adolescente la situación política y social lo empujaron a componer canciones de contenido social y formó parte de la agrupación “Los Juveniles de Tamayo”.

Luego entra al Combo Caribe de Tamayo, una agrupación formada por adultos en donde Enrique era el más joven, ambiente del que aprendió de la vida nocturna.

Enrique Féliz en los jardines de Listín Diario, donde llegó para contar algunas vivencias a través de sus canciones.JORGE MARTINEZ/LISTIN DIARIO

En los años 80 llega a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a estudiar pedagogía y comunicación social. En la casa de estudio se unió al grupo músico vocal MCU Canta, perteneciente al Movimiento Cultural Universitario, desde el cual recorrió todo el país cantando para los estudiantes, obreros, campesinos.

En la universidad se ligó al movimiento sindical, al movimiento de obreros, a los campesinos, a las asociaciones estudiantiles, clubes culturales y al teatro.

También vivió diez años en Estados Unidos, en donde ejerció diferentes oficios desde taxista a profesor en una escuela, y es en Estados Unidos en donde tiene un encuentro con Dios y entonces conoce el mundo espiritual.

“Yo he vivido una vida muy intensa, tengo demasiado bagaje, demasiadas experiencias acumuladas, así que tengo olfato para saber cuándo las canciones pueden convertirse en éxitos”, comentó.