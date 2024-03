Don Miguelo sobre su último álbum: "No me voy a retirar, yo voy hacer canciones individuales"

Al arribar a sus dos décadas de trayectoria, Don Miguelo ha decidió continuar en la música haciendo exclusivamente sencillos y temas individuales. El reguetonero anunció su último álbum llamado "EMDP: El Mejor del País", aunque aclaró que no se retira.

El músico y cantante urbano explicó que también dedicará su tiempo a colaborar con artistas nuevos tras lanzar "EMDP", de 25 canciones lanzadas el pasado 21 de marzo, que ya ocupan los primeros lugares de tendencia en plataformas digitales, incluyendo el puesto número ocho en iTunes de los más comprados en Estados Unidos.

"Yo no he dicho que me voy a retirar, yo no me voy a retirar. Yo espero que Dios me dé salud para yo seguir haciendo música y compartiendo el talento y llevándole alegría a la gente a los escenarios. Yo no he dicho que me voy a retirar", expresó en una entrevista en el canal de YouTube de El Dotol Nastra,

"Yo lo que estoy diciendo es que este es mi último álbum, mi último álbum, no es que digo que no voy hacer, voy hacer más singles, yo voy hacer canciones individuales, voy a seguir haciendo featuring, voy a seguir haciendo colaboraciones", añadió.

En ese sentido, el artista dominicano reveló que tiene un proyecto con jóvenes a los que ayudará como productor, guía y propulsor.

Este tercer disco de Don Miguelo, "EMDP: El Mejor del País", fusiona y explora los ritmos musicales más actuales. Grabado en su propio estudio en República Dominicana.

En agosto de 2022, Don Miguelo, oriundo de San Francisco de Macorís, apareció en la lista de los 100 mejores temas de reguetón de todos los tiempos de la revista Rolling Stones.