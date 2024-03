Beyoncé junto a la portada de su nuevo álbum: "No me sentía bienvenida" en el género country

La máxima ganadora de Grammy en la historia, Beyoncé, ha revelado la portada de su nuevo álbum, "Cowboy Carter", junto a una confesión sobre sus inicios en la industria de la música country, experiencia de la cual nació el proyecto que le tomó cinco años.

Aunque la estrella estadounidense ahora agradece por el apoyo que ha recibido de sus fanáticos, convirtiéndola la primera mujer negra con el single número uno en la lista Hot Country Songs de Billboard por el sencillo "Texas Hold 'Em" del disco que será estrenado el próximo 29 de marzo, admitió que en el pasado no todo fue color de rosa y que incluso se sintió discriminada y recibió críticas dentro del género.

"Este álbum lleva más de cinco años gestándose. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida... y estaba muy claro que no lo era. Pero, a raíz de esa experiencia, profundicé en la historia de la música Country y estudié nuestro rico archivo musical", explicó Beyoncé.

También señaló que desea que la raza de un artista sea irrelevante al momento de incursionar en distintos ritmos musicales.

"Las críticas que recibí cuando me adentré en este género me obligaron a superar las limitaciones que me imponían. Act II es el resultado de desafiarme a mí misma y de tomarme mi tiempo para mezclar géneros y crear este trabajo", añadió.

La intérprete "Single Ladies" se refiere a esta producción discográfica como Act II, ya que es una continuación de "Renaissance", ambos con un caballo en la portada.

"Espero que esta música sea una experiencia, creando otro viaje en el que puedas cerrar los ojos, empezar desde el principio y no parar nunca. Este no es un álbum de Country. Esto es un álbum de Beyoncé. Esto es Act II Cowboy Carter, ¡y estoy orgullosa de compartirlo con todos ustedes!", finalizó.