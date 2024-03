Bachatero Allendy ganó un Soberano y el compositor del tema no dejó ni que se tomara foto con la estatuilla

“Me dio pa’ llamarte”, del bachatero Allendy y el compositor César David Castro fue la bachata del año en Premios Soberano 2024, sin embargo el interprete no se pudo tomar ni una foto con la estatuilla debido a que el autor del tema se la llevó.

“Cuando yo voy para el escenario ya él estaba con la estatuilla en la mano y eso no le correspondía a él, porque llamaron Allendy no a él, he incluso se robó los 30 segundos que nos dan y lo agotó, Pero que él ni siquiera quiso prestármela para hacerme fotos, él se la llevó y dijo que nosotros estábamos actuando con mala fe”, dijo Allendy durante una llamada La Fórmula Radio.

El bachatero calificó la acción como una falta de respeto de parte de Castro.

“Agradecer a Yiyo Sarante por hacer de la canción Mi Todo la composición del año. Gracias a todos los artistas que en este año me han grabado, El Chaval de bachata, Luis Miguel del Amargue y el mío, Yiyo Sarante , gracias del alma” dijo Castro al momento de subir al escenario mientras Alenndy estaba al lado y no loe pasó la estuilla.

El tema se estrenó el 24 de marzo del 2023 y YouTube cuenta con más de 2 millones de reproducciones.

Es una composición inédita de César David Castro con los arreglos y producción de Max Almonte, director musical de la agrupación de Allendy.

Castro también es el compositor del tema “Mi todo” interpretada por Yiyo Sarante y ganó como “Canción del año”.