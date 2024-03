El discurso de Karol G como Mujer del Año; pide dejar de justificar los éxitos de una mujer

Como parte de su discurso como Mujer del Año en Billboard Women in Music 2024, evento que fue celebrado el miércoles en YouTube Theater de Los Ángeles, Karol G contó cómo que ser mujer no representara un obstáculo para alcanzar su meta.

'La Bichota' explicó que tomó la decisión de cambiar tres aspectos de su vida: Convirtió en virtudes los defectos que otros veían en ella, dejó de prestarle atención a los comentarios que la subestimaban, incluso cuando justifican sus logros, y empezó a respetarse y admirarse a sí misma.

"Tengo que empezar por contarles que durante años, durante muchos muchos años, me vi muy decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazos y tantas oportunidades perdidas, por esa causa me pregunta entonces que por qué no había nacido siendo un hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música", dijo Karol tras recibir el premio de las manos de la actriz Sofía Vergara.

"Durante mucho tiempo me creí ese cuento, me creí que esto no era para mí, de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr. Y siempre pienso en la cantidad de personas que dejan sus sueños atrás, que dejan sus sueños a un lado por esa razón, por la percepción de otros, más no por el verdadero sentimiento que tienen y las ganas que tiene adentro", agregó.

"En medio de mis ganas de salir haciendo música, así fuera solo para mí, descifré que sí de pronto no cambiaba, a lo mejor era yo que tenía que cambiar y yo era la que tenía que hacerlo y que no iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo, sino que iba a ser mi fortaleza, iba a ser mi motivo e iba a ser mi razón", continuó.

La cantante colombiana es la primera latina en obtener el valioso reconocimiento de Billboard.

Otras ganadoras de premios Billboard Women in Music Awards fueron Ice Spice, NewJeans, Victoria Monét, Maren Morris, Kylie Minogue, Young Miko y más.